¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS?: Beneficios y cómo tramitarla Si eres trabajador independiente, puedes incorporarte a la Modalidad 10 del IMSS; conoce cómo hacerlo este 2026 y sus beneficios (IMSS y Pexels)

Si eres trabajador independiente, puedes incorporarte a la Modalidad 10 del IMSS y continuar cotizando. Conoce cuáles son los requisitos para este 2026, así como sus beneficios.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) te permite afiliarte a él, para que puedas acceder a ciertos beneficios, aunque seas un trabajador independiente bajo la modalidad de Personas Trabajadoras Independientes, o también conocida como Modalidad 10 del IMSS.

¿Qué es la Modalidad 10 del IMSS?

La Modalidad 10 del IMSS permite a los trabajadores independientes, es decir, aquellos que no tienen un patrón, afiliarse a esta institución médica para acceder a seguridad social, además de poder aportar a su subcuenta de vivienda.

¿Quiénes pueden pertenecer a la Modalidad 10 del IMSS?

Pueden solicitar esta Modalidad 10 del IMSS aquellas personas establecidas en la fracción I del artículo 13 de la Ley del Seguro Social. Es decir, trabajadores en industrias familiares y los independientes, como profesionales, comerciantes en pequeño, artesanos y otros trabajadores no asalariados.

¿Cuáles son los beneficios de la Modalidad 10 del IMSS?

Quienes se encuentren afiliados al IMSS bajo la Modalidad 10, podrán acceder a los siguientes beneficios:

Servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y atención obstétrica.

Incapacidades.

Pensión por invalidez y vida.

Fondo para el retiro.

Prestaciones sociales entre las que se encuentran velatorios y guarderías.

Además, puedes tener como beneficiarios a tu cónyuge o concubino(a), tus hijos o a tu padre y madre.

Asimismo, también tendrás el derecho a realizar el pago de las aportaciones al INFONAVIT para ahorrar y acceder a un crédito para obtener una vivienda.

¿Cuánto cuesta pertenecer a la Modalidad 10 del IMSS?

El costo para pertenecer a la Modalidad 10 del IMSS variará de acuerdo con la ocupación que realizas y los días del mes de aseguramiento.

No obstante, el IMSS pone a tu disposición una calculadora de cuotas en las que podrás seleccionar la categoría de “División” y “Grupo principal” en la que se ubique tu ocupación, así como el ingreso mensual que percibes.

Con estos datos, la Calculadora de cuota te mostrará de cuánto sería tu pago mensual para afiliarte al IMSS, bajo esta modalidad. Recuerda que el aseguramiento es por mes y el pago es mensual anticipado.

¿Cómo afiliarte a la Modalidad 10 del IMSS?

Puedes iniciar el trámite para afiliarte a la Modalidad 10 del IMSS en la página oficial del IMSS, en donde tendrás que llenar los siguientes datos: