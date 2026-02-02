Aconseja Sánchez Cordero a ciudadanos denuncia anónima contra represalias por corrupción

CDMX — La diputada moresnista Olga Sánchez Cordero recomendó a los ciudadanos a hacer denuncias contra la corrupción y falta de atención al servicio público de manera anónima para evitar represalias, a la vez que urgió a que se reestructuren las fiscalías de todo el país.

La ministra en retiro enfatizó que son las fiscalías las que deben atender las denuncias, y contar con un área especial para los temas contra la corrupción, aunque también admitió que éstas están rebasadas.

“Yo considero que es importante la denuncia anónima, creo que la denuncia anónima es muy importante y fortalecer esta vía, porque, obviamente, al ciudadano que denuncia lo tienen perfectamente bien identificado, y es necesario que se le proteja”, dijo Sánchez Cordero.

La exprimera secretaria de Gobernación del gobierno federal apuntó a que se realicen ajustes legales en materia de procuración de justicia para reestructurar a las fiscalías y fortalecer el tema de las investigaciones, principalmente en el combate a la corrupción.

“Hay que hacer ajustes legales para que la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías de los estados hagan el trabajo, sobre todo en el tema de anticorrupción, el trabajo también de llevar a cabo los procedimientos y las investigaciones correspondientes”, señaló.

Dijo que si existe una ausencia de investigaciones en materia de corrupción, es porque a veces las fiscalías están rebasadas de todas las cuestiones que tienen que hacer e investigar.

Sánchez Cordero destacó que la FGR cuenta con una Fiscalía especializada en materia de combate a la corrupción y las fiscalías de los estados deberían tener una instancia así.

Cuestionada sobre la eventual reforma electoral, la morenista dijo que espera conocer la propuesta que envíe la diputada Claudia Sheinbaum para estudiarla a fondo, pero enfatizó que siempre se debe construir con todas las fuerzas parlamentarias.