Relevo de mandos en la Plana Mayor de Defensa; Guardia Nacional estrena capitanía

En una ceremonia presidida por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, tres nuevos generales de división asumieron cargos de alto nivel en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad y el repunte de hechos violentos en estados como Sinaloa, Michoacán y Guanajuato.

Como parte del movimiento de fichas, el general Enrique Martínez López será el nuevo subsecretario de la Defensa Nacional, al tiempo que el general Hernán Cortés, antes comandante de la Guardia Nacional, se convertirá en oficial mayor de la Defensa.

A la capitanía de la Guardia Nacional llega el general Guillermo Briseño Lobera, quien estuviera a cargo de la Tercera Región Militar en Mazatlán, Sinaloa.

Durante la ceremonia de juramentación y toma de posesión de los nuevos mandos, se informó que los movimiento internos de la Defensa obedecen a procesos rutinarios del manejo de la política de recursos humanos de esta Secretaría. Los nombramientos, se adujo frente a la bandera nacional, se dan de conformidad con la directiva de movimientos de personal para el cumplimiento de las misiones generales del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional, “en beneficio de la seguridad y el progreso de México”.

En la toma de protesta, los nuevos jefes castrenses se comprometieron a mantener sus comisiones con firmeza y profesionalismo, siempre con lealtad, disciplina y eficacia frente a las necesidades de la Nación y el bienestar del pueblo de México.