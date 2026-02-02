Salud Casa por Casa: más de 10.5 millones de personas han recibido consultas médicas domiciliarias

Más de 10.5 millones de consultas gratuitas y domiciliarias se han otorgado por el programa Salud Casa por Casa.

El programa Salud Casa por Casa ha entregado hasta el momento más de 10 millones de consultas médicas domiciliarias gratuitas y personalizadas a los derechohabientes de las Pensiones para el Bienestar para Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Por lo cual la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes asegura que se trata del programa más importante del mundo.

La secretaria también comentó que en el último semestre se han atendido más de 4 mil emergencias en las cuales se han logrado salvar vidas de los derechohabientes. La atención ha sido brindada de acuerdo a cada necesidad y con trabajo coordinado con el sector salud para la atención de los pacientes.

Este programa fortalece a programas del Bienestar de las Personas Adultas Mayores y Personas con Discapacidad, también ayuda a la detección temprana de padecimientos y a la formación de un historial clínico que ayuden a llevar un tratamiento adecuado.

Los recorridos son realizados por personal de la salud, capacitado y con los insumos médicos necesarios, además los beneficiarios deben saber que al momento de la visita el servidor debe portar uniforme y presentar una identificación oficial.