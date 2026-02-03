Casa de lujo en Jardines del Pedregal en CDMX aparece en los documentos de Jeffrey Epstein; te contamos cómo es y donde está

La reciente publicación de más de tres millones de páginas relacionadas con la investigación de Jeffrey Epstein, el empresario estadounidense acusado de delitos sexuales y tráfico sexual de menores, ha sorprendido nuevamente tras incluir menciones a la presencia del Cartel de Sinaloa en sus polémicas fiestas y residencias en CDMX.

Entre ellas destaca un domicilio ubicado en la lujosa colonia Jardines del Pedregal, en la Ciudad de México, que ha generado múltiples especulaciones sobre su posible rol en las operaciones relacionadas con esta red internacional.

Este inmueble fue mencionado brevemente en un intercambio de correos con fechas del 30 de mayo de 2016, donde una mujer identificada como “Gwen” pregunta a otra llamada “Myla Trestiza” a cuál dirección debía enviarse un paquete con “artículos para Patricia”: una en Beverly Hills, California, y la otra en la avenida De las Fuentes, Jardines del Pedregal, CDMX.

¿Qué revelan realmente los correos?

El contenido de los documentos desclasificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos no detalla directamente el uso del domicilio en la CDMX ni establece una relación clara con Epstein o su red de contactos. Más bien, la dirección aparece como una de dos opciones para recibir un envío que, según los mensajes preservados, no terminó llegando ahí, ya que la opción elegida fue la de Los Ángeles.

En uno de los correos posteriores, la remitente Gwen hace una segunda pregunta sobre el contenido de unas “cajas postales blancas”, pero los documentos no muestran la respuesta.

Jardines del Pedregal envuelto en curiosidad internacional

La colonia Jardines del Pedregal es una de las zonas residenciales más exclusivas de la capital mexicana, conocida por su arquitectura moderna, amplias propiedades y vecinos de alto perfil socioeconómico. Aunque no hay evidencia de que esta dirección tenga una conexión probada con actividades ilícitas del caso Epstein, su aparición en documentos judiciales ha provocado interés y teorías sobre hasta dónde podría haberse extendido la red del magnate.

Hasta ahora, la única certeza es que el domicilio de Jardines del Pedregal fue mencionado como una opción para recibir un envío en 2016, al igual que una residencia en Beverly Hills. No hay indicios públicos de que se haya enviado algo, ni de quién fue la persona identificada como “Patricia”.

La falta de contexto sobre el contenido de los correos, la falta de conexiones claras con figuras públicas y la ausencia de documentos que relacionen directamente este inmueble o sus dueños con actividades del caso mantienen la historia en pura especulación.