Detenido, uno de los autores del atentado en Sinaloa contra diputados

Una primera detención fue lograda en torno al ataque armado contra diputados de Movimiento Ciudadano en Sinaloa. Se trata de Jesús Emir Bazoco Peraza, ya presentado ante autoridad ministerial.

Los legisladores de MC agredidos 28 de enero fueron Sergio Torres Félix y Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, quienes resultaron heridos tras el ataque armado ocurrido en el centro de Culiacán.

La mañana de este martes, Omar García Harfuch indicó que Sedena, FGR y SSPC ñlograron la detención de “uno de los responsables del cobarde ataque”.

“El detenido era responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal.Las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune como lo instruyó la Presidenta”, señaló el funcionario policial.

Detendio

Jesús Emir Bazoco Peraza, alias “Compa güero” y/o “Radio 13”, es operador del Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”, responsable de la agresión por disparos de arma de fuego contra dos diputados, en Culiacán, Sinaloa, el 28 de enero del presente año.

Es responsable del control de radios de comunicación, la instalación de cámaras para monitorear la movilidad de las autoridades y la adquisición de drones para la célula criminal. Se le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, dos cargadores, dos equipos telefónicos y un vehículo.*