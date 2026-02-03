El Insurgente integra a Toluca y CDMX en un solo sistema metropolitano de movilidad

La presidenta Claudia Sheinbaum encabezó la inauguración del último tramo del tren Interurbano que quedó lista para brindará servicio a lo larga de 57.7 kilómetros

Movilidad metropolitana — La apertura del tramo Santa Fe–Observatorio del Tren Interurbano “El Insurgente” marca la culminación de uno de los proyectos ferroviarios más ambiciosos del país y redefine la movilidad entre la Zona Metropolitana del Valle de México y el Valle de Toluca. Con la puesta en operación de las estaciones Vasco de Quiroga y Observatorio, se completa un corredor de 57.7 kilómetros que promete transformar los desplazamientos cotidianos de miles de personas, al reducir los tiempos de traslado a menos de una hora y articular diversos sistemas de transporte en un solo esquema metropolitano.

“Es una visión completamente distinta, no solamente es un tren que mueve desde Toluca hasta Ciudad de México, sino que además es una visión completamente distinta de recuperación del espacio público y de integrar a las zonas populares a un transporte de primer mundo”, subrayó la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, durante la conferencia matutina realizada en la Cineteca Nacional Chapultepec, acompañada por figuras como Delfina Gómez, Gobernadora del Estado de México y Clara Brugada, jefa de Gobierno capitalino.

El proyecto, cuya inversión total ronda los 100 mil millones de pesos, conecta ahora Zinacantepec, en el Estado de México, con Observatorio, en la capital del país, a través de siete estaciones y una infraestructura diseñada para operar con 20 trenes de 100 metros de longitud, con capacidad para 719 pasajeros cada uno. Se estima que el sistema alcanzará una demanda diaria de hasta 140 mil usuarios, consolidándose como una de las principales alternativas de transporte en la región.

Además de reducir los tiempos de traslado, El Insurgente se integra de manera directa con las líneas 1 y 12 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, la línea 3 del Cablebús, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP), el Cetram Observatorio y la terminal de autobuses Poniente, lo que convierte a este punto en un nodo estratégico de movilidad para la capital y su zona conurbada.

El recorrido entre Observatorio y Zinacantepec se podrá cubrir en 40 minutos

Infraestructura, tecnología y seguridad

El titular de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), Andrés Lajous Loaeza, explicó que el proyecto cuenta con una infraestructura total de 57.7 kilómetros, siete estaciones y un sistema de control de tráfico ferroviario que permite reducir intervalos entre trenes, garantizar la seguridad y ofrecer monitoreo en tiempo real.

Detalló que los trenes, de 100 metros de longitud, cuentan con accesibilidad universal y están diseñados para ofrecer confort durante el recorrido.

“Tendrá una demanda estimada de 140 mil usuarios al día, y una conexión directa con las líneas 1 y 12 del Metro, la línea 3 del Cablebús, RTP, el Cetram Observatorio y la terminal de autobuses Poniente”, señaló.

En el caso de la estación Vasco de Quiroga, explicó que los accesos permitirán la conexión con la Universidad de la Salud y el pueblo de Santa Fe, además de contar con elevadores, escaleras, sanitarios, sistemas de videovigilancia, bocinas y señalética exterior.

En tanto, la terminal Observatorio dispone de tres andenes, 22 cámaras de videovigilancia, 51 bocinas, elevadores, escaleras eléctricas y conexión directa con la Línea 1 del Metro mediante una pasarela.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, precisó que el tramo Santa Fe–Observatorio tiene una longitud de 8.4 kilómetros y fue construido bajo criterios de respeto ambiental. La obra incluye un puente atirantado de 515 metros y estructuras de doble voladizo, además de estaciones con amplias superficies para atender el flujo de pasajeros.

Personal que labora en el tren El Insurgente aprovechó para dar la bienvenida a la presidenta Claudia Sheinbaum, ala jefa de Gobierno capitalino, Clara Brugada y a la Gobernadora del Edomex, Delfina Gómez

“Previo a su puesta en operación se realizaron pruebas de carga con los dos trenes y una carga máxima, así como pruebas de seguridad estructural”, puntualizó, al destacar que el diseño permite garantizar la seguridad y durabilidad de la infraestructura.

Operación, tarifas y tiempos de traslado

De acuerdo con Banobras, al 30 de enero de 2026 el Tren El Insurgente acumulaba 869 días de operación parcial, con 15 millones de personas usuarias y un promedio diario de 22 mil pasajeros en sus cinco estaciones activas. Sus ocho trenes habían recorrido más de cinco millones de kilómetros, con más de 14 mil horas de servicio continuo.

Con la operación completa, el sistema contará con 16 trenes en servicio permanente, dos en reserva y dos en mantenimiento. La velocidad máxima alcanzará los 120 kilómetros por hora, con un promedio operativo de 80 kilómetros por hora, y se prevé que eventualmente llegue a una velocidad máxima de 160 kilómetros por hora.

El costo del servicio oscilará entre 15 y 100 pesos, mientras que el recorrido completo de Observatorio a Toluca tendrá un costo aproximado de 90 pesos. El tiempo de traslado, que anteriormente podía superar las dos horas y media, se reducirá a menos de 60 minutos, con una frecuencia inicial entre trenes de 12 minutos.

El horario de operación será de lunes a viernes de 05:00 a 24:00 horas; sábados de 06:00 a 24:00 horas; y domingos y días festivos de 07:00 a 24:00 horas. El último tren partirá de Zinacantepec a las 23:00 horas.

Reorganización urbana

La estación Observatorio se consolida como uno de los principales nodos de transporte del país. Además de ser la terminal de la Línea 1 del Metro, integra una central camionera, una terminal de autobuses y, ahora, la conexión ferroviaria interurbana. En los próximos años, se sumará la ampliación de la Línea 12, lo que reforzará su papel como centro neurálgico de la movilidad en el poniente de la capital.

Por su parte, la estación Vasco de Quiroga, ubicada sobre la avenida del mismo nombre y cercana al panteón civil de Santa Fe, permitirá la conexión directa con la Línea 3 del Cablebús, facilitando el acceso desde zonas de alta densidad poblacional hacia el corredor ferroviario.

Estas interconexiones mejoran la movilidad, y también impulsan procesos de reordenamiento urbano y recuperación del espacio público, al promover un modelo de transporte sustentable que privilegia la eficiencia energética y la reducción de emisiones contaminantes.

Un proyecto de largo aliento

La historia del Tren Interurbano México–Toluca se remonta al sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando se inició su construcción. La primera etapa fue inaugurada el 15 de septiembre de 2023, con la puesta en operación del tramo Zinacantepec–Lerma, que incluyó las estaciones Zinacantepec, Toluca Centro, Metepec y Lerma.

Con el paso del tiempo, se fueron habilitando nuevos tramos hasta alcanzar, este 2 de febrero de 2026, la apertura total del recorrido. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que el proyecto implicó la construcción de infraestructura ferroviaria, así como la recuperación de espacios como la ex fábrica de armas de la Secretaría de la Defensa Nacional en la Cuarta Sección del Bosque de Chapultepec, donde se desarrollaron un centro cultural, la Escuela Nacional de Artes y Oficios, la Bodega Nacional y la Cineteca Nacional Chapultepec.

Además, el proyecto incluyó el rescate de uno de los manantiales vivos de la capital, mediante la construcción de un puente atirantado, como parte de una estrategia integral de intervención urbana y ambiental.

Impacto social y metropolitano

Para la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, la inauguración representa un punto de inflexión en la vida cotidiana de miles de personas. Aseguró que se trata de “un día especial para los mexiquenses”, ya que el nuevo sistema conecta las zonas metropolitanas del Valle de México y Toluca mediante un transporte “seguro, moderno y eficiente que transformará el bienestar y la calidad de vida de las familias”.

Desde la perspectiva metropolitana, El Insurgente, además de reducir tiempos y costos, fortalece la cohesión regional, al integrar dos polos económicos y laborales que históricamente han estado unidos por flujos constantes de población.

En ese contexto, Clara Brugada recalcó que las soluciones a los problemas metropolitanos deben trascender las fronteras administrativas.

“Así como los problemas metropolitanos no se detienen con las fronteras administrativas, hoy las soluciones que se le están dando a lo metropolitano también deben hacer a un lado las fronteras administrativas”, expresó.

