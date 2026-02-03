Examen de admisión IPN 2026: fechas y requisitos (Instituto Politécnico Nacional)

El Instituto Politécnico Nacional (IPN) lanza la convocatoria del Proceso de Admisión para ingresar a estudios del nivel superior en la modalidad escolarizada.

Dicho registro, incluyendo la aplicación del examen de selección y la publicación de resultados, finalizará el próximo 24 de agosto de 2026, con el ingreso a clases para el Ciclo Escolar 2026 - 2027 del IPN.

Aquí te compartimos cuáles son las fechas clave en el registro y prerregistro, así como los requisitos para realizar el examen en línea para el ingreso a Nivel Superior en la Modalidad Escolarizada del Poli.

Fechas clave del proceso de selección para ingresar al IPN en la modalidad escolarizada:

Pre-registro en línea y obtención de la solicitud de registro para ingresar al nivel superior en el IPN:

CDMX y área metropolitana: del 31 de enero al 20 de marzo

Interior de la República: del 31 de enero al 15 de mayo

Pago del examen de selección: Se llevará a cabo en línea, 24 horas antes de la fecha indicada para la entrega del comprobante de depósito y toma de fotografía.

Simulador de examen: Disponible hasta 24 horas antes de la aplicación del examen de admisión.

Examen de admisión en línea: 30 de mayo, y 13 y 14 de junio de 2026.

Publicación de resultados: 11 de julio de 2026.

Inicio de clases: Agosto de 2026.

Fechas de pre-registro para realizar el examen en línea para ingresar al IPN en modalidad escolarizada

El periodo de prerregistro en línea se realizará en las siguientes fechas, conforme a la primera letra del primer apellido del aspirante:

A, B: del 31 de enero al 4 de febrero

C: del 5 al 9 de febrero

D, E, F: del 10 al 14 de febrero

G: del 15 al 20 de febrero

H, I, J, K, L: del 21 al 25 de febrero

M: del 26 de febrero al 2 de marzo

N, Ñ, O, P, Q: del 3 al 7 de marzo

R, S: del 8 al 13 de marzo

T, U, V, W, X, Y, Z: del 14 al 20 de marzo

Requisitos para llevar a cabo el proceso de admisión a nivel superior en el IPN

Necesitarás cumplir con la realización del proceso de acuerdo con las fechas estipuladas y entregar la documentación requerida. Recuerda que no hay prórroga en la entrega de documentos.

En el proceso de selección para estudiar una licenciatura en el ciclo escolar 2026–2027 del IPN, deberás presentar la siguiente documentación:

Identificación oficial

Correo electrónico personal

CURP

Comprobante de depósito

El examen de selección se aplicará en línea, mediante un navegador seguro llamado LockDown Browser, el cual deberás instalar en tu PC. Para tener derecho a presentar el examen de ingreso, deberás realizar el pago de 540 pesos en caso de ser aspirante nacional, y 1,055 pesos en caso de ser aspirante extranjero.

Es importante estar atento a las fechas estipuladas, realizar el examen y esperar la publicación de resultados, donde esperamos encuentres tu folio entre los aspirantes aceptados. ¡Mucha suerte en tu proceso de selección para ingresar al Poli!