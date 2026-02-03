Huelga Monte de Piedad: ¿Qué servicios están disponibles en su App? Debido a la huelga de Monte de Piedad, que ha provocado el cierre temporal de sus sucursales desde 2025, conoce qué servicios puedes realizar desde su aplicación (Andrea Murcia Monsivais y Pixabay)

Debido a que la huelga de Monte de Piedad ha provocado el cierre temporal de sus sucursales desde 2025, conoce cuáles son los servicios que puedes realizar desde su aplicación.

Desde el 1 de octubre de 2025 el Sindicato de Trabajadores de Nacional Monte de Piedad mantiene una huelga activa, en la que, a pesar de que continuamente se realizan negociaciones, no se le ha podido poner fin.

Ante esto, el Nacional Monte de Piedad les ha pedido a sus usuarios que continúen con el pago de sus prendas empeñadas, aunque continúe la huelga, a través de diferentes medios como lo es su aplicación “Mi Monte App”.

¿Qué servicios puedes realizar desde la App de Nacional Monte de Piedad para no verte afectado por su huelga?

El Nacional Monte de Piedad ha puesto a disposición de los usuarios su aplicación móvil “Mi Monte App” para que puedas continuar accediendo a ciertos servicios, a pesar de que sus sucursales se encuentren cerradas.

Estos son algunos de los servicios que puedes realizar desde la App de Nacional Monte de Piedad:

Dar seguimiento: Consulta toda la información detallada de tus empeños.

En la App puedes consultar tu tarjeta, así como la información de tu perfil. Ayuda a los usuarios: Podrás comunicarte desde la aplicación para resolver cualquier duda que tengas, incluso las relacionadas con la huelga.

Para utilizar la App, lo único que tienes que hacer es descargarla y crearte una cuenta con tu número de Tarjeta Monte y el número de teléfono que registraste.

¿Dónde pagar Monte de Piedad además de sucursales?

Por otra parte, aunque el Nacional Monte de Piedad se encuentra absorbiendo el costo por custodia, además de extender el tiempo para pagar, le recuerda a sus usuarios que los pagos deben continuar realizándose, pues los intereses se generarán de manera diaria de acuerdo con la tasa del producto contratado.

Por lo que aquí te decimos cuáles son las opciones de pago para tus préstamos:

Mi Monte App: Desde la aplicación puedes realizar el pago de tu préstamo, en la parte de “Empeños” y “pagar”.

El Monte de Piedad te permite realizar tus pagos desde el banco Banamex, ya sea en su aplicación, sucursal o en línea en “BancaNet”. Transferencia Vía SPEI: Para pagar por transferencia Vía SPEI, tienes que ingresar a Mi Monte Web y seleccionar este método de pago.

Como parte de las acciones que está realizando el Nacional Monte de Piedad para que los usuarios no se vean afectados por la huelga, mantienen una comunicación abierta en sus redes sociales donde responden dudas de manera constante.

Asimismo, recomiendan a los usuarios guardar sus comprobantes de pago para que cuando finalice la huelga en el Monte de Piedad, puedas recoger tus artículos empeñados.