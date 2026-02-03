Llevará IMPI batuta para evaluar solicitudes de patentes a nivel internacional

CDMX — Por unanimidad, el Comité de Cooperación Técnica del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT) de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) acordó recomendar a la Asamblea de la Unión del PCT la designación del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que dirige Santiago Jirggcomo administración encargada de la búsqueda internacional y del examen preliminar en virtud de las solicitudes de nuevas patentes y su registro.

Durante su intervención ante los países miembros, el IMPI presentó la información técnica y operativa para el análisis que realiza el comité, órgano encargado de evaluar este tipo de solicitudes.

El instituto expuso los avances en su preparación institucional, incluyendo su experiencia en el examen sustantivo de solicitudes de patente, la especialización de su personal técnico, el uso de herramientas internacionales de búsqueda y análisis, así como las acciones emprendidas para el fortalecimiento de sus procesos internos y de gestión de la calidad, conforme a los estándares del sistema PCT.

“Desempeñar estas funciones permitirá al IMPI realizar búsquedas y análisis técnicos preliminares de solicitudes de patente a nivel internacional, lo que contribuye a ampliar las opciones disponibles para personas inventoras y empresas de habla hispana; así como fortalecer la cooperación internacional en materia de propiedad industrial; consolidando la solidez regional de la oficina en América Latina”, se señala a través de un comunicado.

En el marco de los trabajos del Comité, la solicitud de México recibió manifestaciones de apoyo expreso por parte de diversas Oficinas de Propiedad Industrial, incluidas las oficinas de la región de América Latina y el Caribe, así como de Corea, Canadá, Francia, China, India, Ucrania, Egipto y Australia, quienes reconocieron el esfuerzo de México y se congratularon ante su futura designación.

Es importante mencionar que esta propuesta se ha trabajado durante la administración de Santiago Nieto, director general del IMPI, para mejorar la posición del IMPI a nivel global en el ecosistema de la innovación; y con ello impulsar y mejorar los procesos registrales, en beneficio del crecimiento económico y desarrollo de los países del orbe.

La participación del IMPI en este foro internacional reafirma su compromiso con la cooperación técnica multilateral, el fortalecimiento del sistema internacional de patentes y la mejora continua de los servicios que ofrece a personas inventoras, empresas y usuarios del sistema de propiedad industrial, tanto en México como a nivel internacional.