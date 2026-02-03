México registra su menor nivel de sequía en seis años tras crisis iniciada en 2023

México alcanzó su nivel más bajo de sequía en los últimos seis años, luego de enfrentar una de las crisis hídricas más severas desde 2023, de acuerdo con datos oficiales difundidos por autoridades meteorológicas y de gestión del agua.

Información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) indica que, al cierre del más reciente monitoreo, poco más del 60 por ciento del territorio nacional presenta algún grado de sequía, una cifra menor en comparación con los picos registrados durante 2023 y 2024, cuando más del 75 por ciento del país resultó afectado por la falta de lluvias .

Especialistas explicaron que esta mejora se debe principalmente al aumento de precipitaciones durante la segunda mitad de 2025, así como a la influencia de fenómenos climáticos que favorecieron la recuperación parcial de presas, ríos y mantos acuíferos en distintas regiones del país.

De acuerdo con el Monitor de Sequía de México, varios estados que anteriormente se encontraban en niveles severos o extremos ahora han pasado a condiciones moderadas o anormalmente secas, lo que representa un alivio para sectores como el agrícola, ganadero y urbano, que durante los últimos años enfrentaron restricciones de agua y pérdidas económicas.

Autoridades federales señalaron que, aunque la reducción en los niveles de sequía es una señal positiva, el problema no está completamente resuelto. Aún persisten zonas con afectaciones importantes, sobre todo en el norte del país, donde algunas presas continúan con niveles por debajo de su capacidad promedio y el suministro de agua sigue siendo limitado para comunidades rurales y urbanas.

La Conagua subrayó que la crisis iniciada en 2023 dejó lecciones importantes sobre la necesidad de fortalecer la infraestructura hídrica, promover el uso eficiente del agua y fomentar una cultura de cuidado del recurso entre la población. Asimismo, destacó que el cambio climático continúa siendo un factor determinante en la variabilidad de las lluvias y en la recurrencia de periodos prolongados de sequía.

Por su parte, expertos en medio ambiente advirtieron que los avances logrados podrían ser temporales si no se mantienen políticas públicas enfocadas en la capacitación de agua, la rehabilitación de presas y la protección de cuencas y bosques, fundamentales para la recarga natural de los acuíferos.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a no bajar la guardia y continuar con medidas de ahorro y uso responsable del agua, ya que, aunque México ha alcanzado su menor nivel de sequía en si