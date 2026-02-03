Pide diputada voto para elevar la prisión hasta 4 años contra quien discrimina a trabajadores o la condición social

CDMX — La conducta cruel de la discriminación es una realidad en todos los sectores de la sociedad, en el trabajo, en la familia, en el noviazgo y en otros espacios, y quienes discriminan cometen un delito ya previsto en el Código Penal Federal, pero hay que elevar la sanción, de 2 a 4 años,

expuso la diputada pevemista Cindy Winkler Trujillo.

Actualmente la discriminación se castiga con cárcel de uno a tres años y de 150 a 300 días de trabajo en favor de la comunidad, porque vulnera totalmente la dignidad humana, viola directamente los derechos humanos, y es necesario incrementar la sanción a prisión de dos a cuatro años o de 365 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa.

Winkler Trujillo aseveró que todas aquellas personas que dañan, afectan y crean este sentimiento de exclusión, de discriminación por origen étnico, raza, color de piel, lengua género, sexo, preferencia sexual, edad, estado civil, origen social, condición social y mujeres embarazadas deben enfrentar su conducta, porque la discriminación también se da en jóvenes y adultos mayores.

“Aquellas personas que niegan servicios por discriminación deben ser sancionadas, y esta sanción debe elevarse. La discriminación es por parte de aquellas personas que en su interior seguramente no tienen una vida sana. Aquellos que tienen miedo, intolerancia e ignorancia lo más que hacen es discriminar, y no saben el daño humano y emocional que provocan a la persona que discrimina”, dijo la diputada.

Pidió que cada individuo asumir la responsabilidad por cometer actos de soberbia y prepotencia que contribuyen a

la discriminación.

La legisladora pevemista llamó a decir no a la discriminación, contribuir a su erradicación.

Cindy Winkler Trujillo enfatizó que se debe aumentar el rango de sanción para el delito de discriminación.

La iniciativa reforma el artículo 149 Ter del Código Penal Federal, para aumentar el rango de sanción para el delito de discriminación de dos a cuatro años de prisión o de trescientos sesenta y cinco días de trabajo a favor de la comunidad y hasta doscientos días multa, ya que actualmente es de uno a tres años de prisión y de 150 a 300 días de trabajo. Fue remitida a la Comisión de Justicia.