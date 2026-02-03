Preinscripciones para preescolar, primaria y secundaria SEP: ¿cómo se hace el registro? (Imagen generada con IA)

Ya está abierto el portal de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para realizar el proceso de preinscripción para alumnos de preescolar, primaria y secundaria en todo el país.

Aquí te decimos el paso a paso para realizar el proceso de registro de tus hijos en alguna institución incorporada a la SEP.

Ten en cuenta que el proceso de preinscripción para preescolar, primaria y secundaria para el ciclo escolar 2026–2027 se llevará a cabo del 3 al 13 de febrero, de acuerdo con el Calendario Oficial de la SEP.

Guía paso a paso: cómo realizar el registro de preinscripciones SEP 2026

Ingresa al portal de la SEP de tu entidad. Ten lista la documentación necesaria, la cual podrás consultar en la parte final de esta nota. Ingresa la CURP del alumno que deseas inscribir. Selecciona el nivel educativo y grado a preinscribir. Ingresa los datos generales del alumno, incluyendo nombre completo y domicilio. Ingresa los datos de contacto del tutor. En la sección de escuelas podrás consultar la más cercana a tu domicilio ingresando el código postal. Selecciona primera, segunda y tercera opción, considerando distancia y reputación de la escuela. Llena la sección con los datos de los hermanos inscritos, en caso de que aplique. Ingresa la CURP y datos personales del padre, madre o tutor. Corrobora que todos los datos sean correctos y da clic en Enviar. Al completar el registro, recibirás un comprobante con folio o código QR. Finalmente, guarda e imprime el comprobante.

Al ingresar al sitio, los alumnos inscritos a preescolar, primaria y secundaria de la SEP iniciarán clases en el mes de agosto.

Requisitos y documentación para preinscripciones SEP 2026

El proceso de preinscripción se realizará únicamente para alumnos que ingresen a preescolar, primero de primaria y primero de secundaria.

En cuanto al proceso de preinscripción, los padres o tutores deberán realizar el registro en línea, directamente en la página oficial de la Secretaría de Educación Pública.

Para el proceso de preinscripción de estudiantes de los primeros grados de los niveles educativos antes mencionados, será necesario cumplir con los siguientes requisitos.

Requisitos del aspirante:

CURP

Boletas de primaria (en caso de realizar la inscripción a secundaria)

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Elegir de 3 a 5 escuelas en las que quieran inscribir a tu hijo, y deberás identificar la Clave del Centro de Trabajo (CCT)

Requisitos del tutor:

CURP

Número telefónico

Dos correos electrónicos personales

Deberás tener en cuenta que los documentos requeridos para el proceso de preinscripción varían dependiendo de cada estado, por lo que se recomienda visitar el sitio oficial de cada entidad para evitar confusiones.