Rechaza MC respaldo a reforma electoral a cambio de reducir a 16 años, edad para votar

El coordinador de MC en el Senado, Clemente Castañeda aclara la postura del partido respecto a la Reforma Electoral que se perfila. (La Crónica de Hoy)

El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda rechazó que su partido respalde la reforma electoral que impulsa la presidenta Claudia Sheinbaum a cambio de que se acepte reducir a 16 años la edad penal para votar así como establecer la obligatoriedad de acudir a sufragar como se difundió y recalcó que no se trata de “un intercambio de cartitas” con el régimen.

“No aceptamos intercambio de cartitas mi medidas regresivas que atenten contra la democracia del país”, advirtió

Aseveró que no aceptarán medidas que comprometan la democracia del país y expresó ó su desacuerdo con la eliminación de legisladores plurinominales.

Asimismo advirtió que no permitirán impunidad en el caso de sus dos compañeros legisladores que fueron baleados en Culiacán, Sinaloa y negó que los liderazgos del partido naranja hayan solicitado medidas o personal de seguridad tras este atentado.

“Nadie ha recibido algún tipo de amenaza como parta pedir protección “, aseveró

Los diputados locales por Movimiento Ciudadano (MC) Sergio Torres Félix, quien también es dirigente estatal del partido, y Elizabeth Montoya Ojeda resultaron heridos de bala tras ser atacados en Culiacán, Sinaloa, ayer, haced una semana.

La agresión armada se cometió por parte de sicarios en motocicleta, cuando los legisladores salían del Congreso estatal a bordo de su camioneta color blanco.

Castañeda rechazó que haya temor al interior de MC tras este ataque pues consideró que la violencia e inseguridad que se registra en varias zonas del país no es privativa del partido naranja.

“No hay gobierno y los principales lastimados por esta violencia son los ciudadanos”, expresó

En otro tema, el líder de los senadores emecistas criticó que el gobierno federal busque un chivo expiatorio, como es el caso de responsabilizar a los operadores del Tren Interoceánico que se descarriló y advirtió que no permitirán conclusiones anticipadas en ese accidente.

Exigió que se deslinden responsabilidades y anunció que se mantendrán atentos al desarrollo de las investigaciones para que no se trata de proteger a los verdaderos responsables de esa tragedia que dejó un saldo de 14 personas muertas y casi un centenar de heridos.