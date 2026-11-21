El saldo de la caída del Chapo Isidro Murieron 4 militares, 7 agresores y estas ciudades de Sinaloa fueron afectadas

La captura de Fausto Isidro Meza Flores, alias “Chapo Isidro”, considerado por las autoridades como jefe de una organización ligada a los Beltrán Leyva y aliado de la facción “Mayos” del Cártel del Pacífico, dejó un saldo de cuatro militares y siete presuntos agresores muertos, además de ocho personas detenidas y diversos hechos de violencia registrados en municipios de Sinaloa.

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), durante el operativo realizado en Guasave también fueron capturados Germán “N”, alias “El Serafín”, identificado como segundo al mando de la organización; José “N”, señalado como operador financiero, y otros cinco presuntos integrantes del grupo criminal.

¿Cuál fue el saldo del operativo?

La Defensa informó que el despliegue concluyó con:

Cuatro militares del Ejército Mexicano fallecidos.

Siete presuntos agresores muertos.

Ocho personas detenidas, entre ellas Fausto Isidro Meza Flores, Germán “N” y José “N”.

El aseguramiento de un fusil Barret calibre .50, diez armas de diversos calibres, un lanzagranadas, dos granadas de mano, cargadores, cartuchos, equipo táctico, droga y dinero en efectivo.

La dependencia agregó que hasta el momento no existe reporte de personas ajenas a los hechos afectadas.

¿Qué ciudades de Sinaloa fueron afectadas?

Tras la captura se registraron bloqueos, enfrentamientos y movilizaciones de seguridad en diversos municipios del estado. De acuerdo con información oficial, las principales afectaciones ocurrieron en:

Guasave

Ahome

Guamúchil (Salvador Alvarado)

Navolato

En esas zonas fueron desplegadas fuerzas federales para retirar vehículos utilizados en los bloqueos, reforzar la seguridad y restablecer la circulación en carreteras y vialidades.

Como parte de la respuesta, la Secretaría de la Defensa Nacional movilizó helicópteros, aeronaves de transporte militar y vehículos blindados para apoyar el traslado de los detenidos y reforzar la presencia de las fuerzas federales.

Durante varias horas se registraron intensas movilizaciones terrestres y aéreas, mientras en redes sociales circularon videos que mostraban sobrevuelos de helicópteros y acciones de seguridad en distintos puntos de Sinaloa.

Las autoridades confirmaron el despliegue de estos recursos para asegurar la captura de los presuntos integrantes de la organización criminal y recuperar el control de las zonas afectadas.

García Harfuch lamenta la muerte de los militares

Tras darse a conocer el balance oficial, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, lamentó la muerte de los cuatro militares que participaron en el operativo y expresó sus condolencias a sus familiares y compañeros de armas.

En un mensaje publicado en redes sociales, señaló que el grupo armado intentó impedir la captura de su líder, lo que derivó en el enfrentamiento donde murieron siete presuntos agresores.

Asimismo, destacó el aseguramiento de un fusil calibre .50, un lanzagranadas y dos granadas de mano, y afirmó que la operación representa una acción contundente del Gobierno federal contra la impunidad y los grupos criminales que ponen en riesgo la seguridad de las familias en Sinaloa y el resto del país.

¿Qué pasará con los detenidos?

Los principales detenidos fueron trasladados a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para que se determine su situación jurídica.

En el caso de Fausto Isidro Meza Flores, además de las órdenes de aprehensión vigentes en México, existe una solicitud de extradición por parte de Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.