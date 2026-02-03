Tecnificarán más e 2 mil 300 hectáreas del distrito de riego 016 en Morelos

Con el fin de recuperar casi 55 millones de metros cúbicos de agua y destinarlos al consumo humano, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en la tecnificación de más de 2 mil 300 hectáreas del Distrito de Riego 016 Estado de Morelos.
El proyecto comenzó en 2025 y se prevé que concluya en 2030 con una inversión total de más de mil 160 millones de pesos dirigidos a la rehabilitación y conservación de obras de cabeza y red mayor, presas derivadoras, rehabilitación y modernización de canales y plantas de bombeo, rehabilitación de estructuras, modernización de puntos de control de aforo y tecnificación parcelaria.
En ese contexto, para 2026 se prevé asignar casi 180 mdp al revestimiento de 18 kilómetros de canales principales y secundarios, la rehabilitación de 12 presas derivadoras, la tecnificación de 355 hectáreas de cultivos, construcción de 77 estructuras de medición, control e instrumentación, así como un centro de monitoreo.
Con estas acciones la Conagua busca contribuir a que en el campo del estado de Morelos se tenga más producción con menos agua, con lo que se recuperarán casi 55 millones de metros cúbicos.