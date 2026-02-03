Tecnificarán más e 2 mil 300 hectáreas del distrito de riego 016 en Morelos

Conagua tecnifica más de 2 mil 300 hectáreas del DR 016 Estado de Morelos, para hacer más eficiente el uso del agua en el campo

Con el fin de recuperar casi 55 millones de metros cúbicos de agua y destinarlos al consumo humano, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) avanza en la tecnificación de más de 2 mil 300 hectáreas del Distrito de Riego 016 Estado de Morelos.

El proyecto comenzó en 2025 y se prevé que concluya en 2030 con una inversión total de más de mil 160 millones de pesos dirigidos a la rehabilitación y conservación de obras de cabeza y red mayor, presas derivadoras, rehabilitación y modernización de canales y plantas de bombeo, rehabilitación de estructuras, modernización de puntos de control de aforo y tecnificación parcelaria.

En ese contexto, para 2026 se prevé asignar casi 180 mdp al revestimiento de 18 kilómetros de canales principales y secundarios, la rehabilitación de 12 presas derivadoras, la tecnificación de 355 hectáreas de cultivos, construcción de 77 estructuras de medición, control e instrumentación, así como un centro de monitoreo.

Con estas acciones la Conagua busca contribuir a que en el campo del estado de Morelos se tenga más producción con menos agua, con lo que se recuperarán casi 55 millones de metros cúbicos.