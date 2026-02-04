Arranca sucesión en la CTM tras renuncia de Aceves del Olmo; Alfonso Godínez logra respaldos

Se activa proceso de relevo en la CTM tras la renuncia de Carlos Aceves del Olmo por motivos de salud

Una vez que Carlos Aceves del Olmo presentó su renuncia a la dirigencia nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), arrancó el proceso de sucesión para elegir a quien será el próximo líder de la histórica central obrera.

Se contempla que el relevo se realice durante la asamblea programada para el 23 y 24 de febrero donde se menciona a varios aspirantes entre ellos algunos de los secretarios generales adjuntos como Alfonso Godínez Pichardo, quien contaría con respaldos en diversas entidades del país.

A Godínez Picharse se suman otros nombres como Tereso Medina y Fernando Salgado, quienes se perfilan como los principales contendientes en la convocatoria interna para la renovación de la Secretaría General.

Asimismo Fernando Salgado, ex legislador y secretario general adjunto; así como Tereso Medina, dirigente sindical en Coahuila, entre otros.

De cara a la renovación, liderazgos consultados señalaron que el consenso interno apunta a la elección de un dirigente con reconocimiento de las bases, trayectoria en la defensa de los derechos laborales y resultados acreditables en mejoras contractuales.

En el marco de la jornada, más de dos mil personas acudieron a la sede de la central obrera para manifestar su respaldo a Alfonso Godínez, abarrotando las instalaciones y enviando una señal de fuerza política de cara al proceso interno.

El dirigente logró sumar apoyos de distintos sectores sindicales, fortaleciendo su posicionamiento y mostrando capacidad de convocatoria entre organizaciones afiliadas.

La organización mantiene alrededor de 700 sindicatos afiliados, lo que mantiene vigente la disputa por su conducción.

De acuerdo con información trascendida tras el encuentro privado, los dirigentes acordaron que el proceso de sucesión se conducirá con transparencia y en estricto apego a la reforma laboral vigente, respetando las disposiciones legales sobre democracia sindical, legitimación de contratos y elección de dirigencias.

Durante la reunión también se subrayó el peso político y organizativo de la Federación de Trabajadores de la Ciudad de México, considerada la más numerosa del país, y cuya estructura será clave para definir el rumbo de la CTM en la próxima etapa.

El consenso entre los asistentes apuntó a la necesidad de fortalecer la unidad y el “músculo” sindical para mantener la representación y defensa de los derechos laborales a nivel nacional.

La sucesión en la CTM ocurre en un contexto de transformaciones en el mundo del trabajo y bajo la exigencia de consolidar procesos democráticos al interior de las organizaciones gremiales, lo que marcará el perfil del próximo liderazgo cetemista.