Cámara de Diputados también tiene salón de belleza; estilista narra qué políticos pasaron por su estética (Foto y captura: Cámara de Diputados)

El salón de belleza, a cargo de Luis Enrique Hernández Labastida, quien lleva 35 años trabajando en el recinto legislativo, está ubicado en la planta baja del edificio F y ha tenido en su silla a celebridades políticas de la talla de Beatriz Paredes, Josefina Vázquez Mota, Felipe Calderón, Margarita Zavala, entre otros personajes de la política mexicana, de acuerdo con lo narrado por el estilista.

Horas después de estallar la polémica sobre el salón de belleza en el Senado, la revista Cámara Periodismo Legislativo bajó de su plataforma la entrevista escrita y el video que habían sido publicados hace algunas semanas sobre la estética ubicada al interior de la Cámara de Diputados.





Entrevista a estilista de la Cámara de Diputados

Entre curules y sesiones, también hay tijeras y espejos en San Lázaro.

Luis Labastida es el peluquero entrevistado por Cámara de Periodismo Legislativo, cuya conversación activó polémica debido a su paralelismo con la reinstalación de un salón de belleza en el Senado de la República.

Dicho espacio había sido cerrado debido a la política de austeridad y fue sellado recientemente al conocerse de su existencia, por lo que permanece al resguardo.

En este caso, Luis Labastida, estilista que en 2025 cumple 25 años laborando para las y los diputados, trabaja en un horario de lunes a viernes desde las 6:30 am, ya que, de acuerdo con el estilista y barbero, “desde muy temprano, las y los legisladores (de la Mesa Directiva, especialmente) requieren estar presentables para su trabajo en el Salón de Plenos”, detalló en la entrevista que recientemente fue bajada de internet.





El salón de belleza ubicado en la Cámara de Diputados no tiene cargo al erario

De acuerdo con Luis Labastida, estilista con más de 35 años de experiencia, quien en su cotidianidad ha logrado una relación de confianza y respeto con los representantes del pleno, ha conseguido crearse un nombre entre las figuras políticas que se sientan en la silla de su salón de belleza, el cual atiende además a público en general.

Este espacio ha sido visitado para mejorar la imagen por personajes del estatus político como presidentes, gobernadores y diputados.

Recientemente, Ricardo Monreal acudió al servicio de Labastida, quien asegura sentirse “feliz” de tener su estética en la Cámara de Diputados, por estar rodeado de gente “linda y positiva”.

Incluso, según narra en la entrevista con Cámara de Periodismo Legislativo, “no falta quien nos mande a llamar para algún trabajo fuera de la Cámara de Diputados”, detalló Luis Enrique Hernández Labastida, estilista del Palacio Legislativo, quien afirma ser contratado de manera constante.

De acuerdo con El Universal, este espacio dejó de ser un lugar que brindaba servicios adicionales y sin cargo a diputadas y diputados tras una solicitud firmada por María Elena Álvarez Bernal, vicepresidenta de la Mesa Directiva, el 14 de junio de 2007.