Convocan a ciudadanos a presentar iniciativas ante Congresos locales y fortalecer participación social

CDMX — Los ciudadanos deben presentar iniciativas de ley ante los congresos locales y fortalecer así la participación ciudadana, fue el llamado de un movimiento denominado AMA que congrega a empresarios, comerciantes, jóvenes, amas de casa, transportistas, productores del campo, deportistas, líderes sociales y representantes de diversos sectores michoacanos que impulsan el rescate de la riqueza de la entidad y “nunca hincarse ante las adversidades”.

En una concentración realizada en la capital del estado, en la que destacó la presencia de la estudiante Sofía García, ganadora del primer lugar del International Air and Space Program de la NASA, la AMA reconoció particularmente a quienes, desde distintos ámbitos, trabajan de manera honesta y mantienen viva la esperanza de que el estado puede salir adelante mediante la legalidad y la organización ciudadana.

El movimiento ciudadano enfatizó que su objetivo es promover el “levantamiento de conciencia, de voz y de ideas frente a las carencias y desigualdades que enfrenta el estado.

AMA abrió un espacio a Alfonso Martínez, alcalde de Morelia, quien secundó el llamado a “no podemos seguir teniendo miedo; tenemos que levantarnos a la acción y dejar atrás el silencio y la resignación.

En su mensaje, el alcalde de Morelia advirtió sobre los riesgos que enfrenta la libertad de expresión en el país y llamó a no permitir que la sociedad sea silenciada. “A muchos les conviene que guardemos silencio, que estemos hincados y derrotados”, señaló, al tiempo que insistió en la necesidad de mantener una voz crítica y activa desde la ciudadanía.

Una de las exigencias de AMA es la mejora de la infraestructura carretera y presencia de la seguridad pública, porque muchas personas deben modificar su vida cotidiana por temor, además de que se eficiente los servicios de salud en todo el estado.

De diversas voces se admite que México se encuentra en un panorama de desconfianza ciudadana, y se llama a no dejar la participación social.