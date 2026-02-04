Edomex: indagando el desgaste de la democracia

Venimos a abrir una discusión incómoda, pero necesaria, señaló la presidenta del Instituto Estatal Electoral del Edomex (IEEM), Amalia Pulido, como preámbulo a la presentación de un estudio que, en colaboración con el Colegio Mexiquense, indagó la participación ciudadana en las últimas elecciones a la gubernatura estatal (2011-2023).

La presidenta del IEEM no fue delicada al presentar los resultados: Alta abstención, pérdida de respaldo ciudadano a los métodos democráticos. Fiel a su costumbre, Pulido señaló que hay indicios de una democracia enferma y que esto debe ser atendido.

Incluso, ya dentro del estudio expuso un hallazgo sorprendente: Toluca. la capital estatal, es donde el abstencionismo está avanzando más decididamente. Este descubrimiento, señaló Cecilia Cadena, una de las investigadoras mexiquenses, es de las contribuciones más importantes de la investigación titulada “La participación ciudadana durante los comicios para Gubernatura en el Estado de México en el periodo 2011–2023”.

Teniendo como contexto la reforma electoral nacional y, a la vez, considerando que el Estado de México es la joya de la corona en cualquier elección federal por el número de electores, esta revisión a la gran inasistencia de los votantes a las urnas es relevante a escala nacional.

No menos relevante es el dato de que la violencia no es, de acuerdo con el estudio, un impedimento para ir a las urnas en el Edomex. Los factores políticos, la sensación de lejanía profunda respecto a los partidos políticos y el incumplimiento de promesas de los gobiernos elegidos en votación sigue pesando más.

En el Valle de Toluca esto está muy patente y se suma a una baja sensación de pertenecia al Estado de México. Este fenómeno, la baja autoadscripción a lo mexiquense, ha sido más propio de las regiones muy vinculadas laboral y económicamente con la CDMX, como el área administrativa del estado que incluye el corredor de Naucalpan a los cuautitlanes; ahora este fenómeno de falta de identidad está anidando en la capital de la entidad.

A la anterior, también en Toluca, se suma el poco apego al cumplimiento de la ley. Estos elementos encontrados en el estudio que se presentó este miércoles, representan una bomba de tiempo para la democracia.

Los especialistas del Colegio Mexiquense señalaron que el abstencionismo no puede explicarse por un solo factor. Los estudios deben ser regionales para buscar las causas puntuales en cada parte de un país. Edomex no es de las entidades con mayor abstencionismo, pero se trata de un mosaico que en esta investigacion derivó en un mapeo en el que el león dormido del oriente, esos municipios con grandes carencias en torno a Texcoco-Ecatepec y que gira hacia el norte, abarcando los municipios mexiquenses con más carencias y que está siendo objeto de una impresionante inyección de recursos desde el gobierno federal y estatal.

Además de los resultados y fichas metodológicas, el estudio consta de 62 mapas en los que detallan diferentes comportamientos, objetivos o de percepción, de los ciudadanos mexiquenses.