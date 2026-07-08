Tarjeta Rosa 2026: Requisitos y días de registro en julio para recibir 6 mil pesos Conoce hasta cuándo tienes para registrarte en la Tarjeta Rosa 2026, así como los requisitos para recibir el apoyo (@comienzogente)

Tras el depósito de junio de la Tarjeta Rosa de Guanajuato 2026, se abrieron 45 mil lugares para nuevas beneficiarias; conoce hasta cuándo tienes para registrarte, así como los documentos que te solicitarán.

Desde el pasado 1 de julio se abrieron nuevos lugares para que mujeres puedan solicitar su Tarjeta Rosa, en la que podrán recibir hasta 6 mil pesos, entre otros beneficios.

¿Cuál es el apoyo de la Tarjeta Rosa?

El Gobierno de Guanajuato, a través de la Secretaría del Nuevo Comienzo, abrió un registro para que mujeres de entre 25 y 45 años que tienen al menos una hija o hijo reciban un apoyo económico a través de la Tarjeta Rosa.

Fecha límite: ¿Hasta cuándo tengo para registrarme en la Tarjeta Rosa 2026?

El registro para la Tarjeta Rosa inició el pasado 1 de julio y, sin embargo, no existe una fecha límite para que puedas realizar tu inscripción; no obstante, al haber solo 45 mil lugares disponibles, cuando estos se llenen ya podrás registrarte.

Por lo que se recomienda que, si aún no has iniciado tu registro, lo realices lo más pronto posible antes de que los lugares se ocupen.

¿Cuáles son los documentos necesarios para registrarse en la Tarjeta Rosa 2026?

Al momento de realizar tu registro, deberás contar con los siguientes documentos para completar de manera exitosa tu inscripción a la Tarjeta Rosa 2026 de Guanajuato:

INE vigente de la solicitante.

Acta de nacimiento certificada de tu hija o hijo.

Comprobante de domicilio.

Teléfono celular.

Correo electrónico.

¿Cómo me registro en la Tarjeta Rosa 2026?

Para registrarte a la Tarjeta Rosa 2026 de Guanajuato, solo tienes que seguir estos pasos:

Ingresar a la app o pagina web de “Tarjeta Rosa Guanajuato”.

Dar clic en “Empieza tu registro 2026” y en “solicitar” cuando se abra una nueva pestaña.

y en cuando se abra una nueva pestaña. Subir una fotografía de tu INE y confirmar que los datos obtenidos sean correctos.

y confirmar que los datos obtenidos sean correctos. Añadir tu número celular e ingresar el código de verificación.

e ingresar el código de verificación. Verificar tu identidad , tomándote una selfi con tu celular desde la app.

, tomándote una selfi con tu celular desde la app. Ingresar tu información personal , así como los documentos antes mencionados.

, así como los documentos antes mencionados. Agendar una cita para recoger la Tarjeta Rosa Guanajuato en agosto.

¿Cuáles son los beneficios de la Tarjeta Rosa 2026?

Junto con un pago de 6 mil pesos distribuidos en dos depósitos de 3 mil pesos, estos son los beneficios con los que cuenta la Tarjeta Rosa 2026: