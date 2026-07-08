Pide presidenta del Senado aplicar la ley “sin distingos” en caso del ex director de Pemex

La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo dialoga con la senadora morenista, Malú Micher

La presidenta del Senado y próxima titular de la Secretaria de Mujeres, Laura Itzel Castillo aseguró que no habrá impunidad en el caso del exdirector de Pemex, Víctor Rodríguez Padilla, detenido tras las agresiones contra su pareja, María Felicia Jiménez y aseguró que esta actitud debe ser sancionada con el peso de la ley.

“Aquí no hay impunidad de ninguna manera, yo creo que ese es el mensaje directo y que es finalmente la justicia la que se va a estar aplicando”, indico´

La sanción –dijo—debe ser de acuerdo con la ley.

Castillo Juárez, quien era jefa de Rodríguez Padilla, recalcó que la ley se debe aplicar sin distingos, y que quien comete un acto delictivo tiene que ser castigado.

Rodríguez Padilla, fue detenido el pasado lunes 7 de julio en la Ciudad de México (CDMX), en un operativo conjunto la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), y la Fiscalía General del Estado de Morelos (FGEM) por presuntas agresiones físicas y psicológicas en contra de su ahora exesposa María Felicia Jiménez.

Estas agresiones se dieron a conocer mediante un video que se difundió a través de las redes sociales, donde se observa al ex funcionario discutir con su pareja y posteriormente agredir físicamente.

De acuerdo con la información difundida el incidente ocurrió en presencia de un menor de edad, hecho que quedó integrado en las diligencias correspondientes del caso.

Entrevistada en el Senado, Castillo Juárez recalcó que la detención de Rodríguez Padilla, es un ejemplo de la aplicación de la ley, así como un mensaje directo de que no habrá impunidad cuando se ejerza violencia en contra de las mujeres.

La senadora lamentó que de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 70 por ciento de las mujeres en el país han sufrido algún tipo de violencia a lo largo de su vida.

Explicó que se deberá seguir el proceso judicial y serán las autoridades correspondientes las que determinen la situación legal del exfuncionario.

“Cualquier persona que cometa un delito y en este caso acciones violentas, tiene que ser sancionado conforme a la ley; hemos luchado durante mucho tiempo para que la ley se transforme y tenga esa perspectiva de género y que se juzgue bajo esa óptica”, estableció