Ken Salazar insiste sobre caso “El Mayo” Zambada: “no era nuestro avión ni nuestro operativo”

Ken Salazar, exembajador de EU en México (Cuartoscuro)

Caso "Mayo" Zambada — Horas después de que autoridades en México señalaran al exembajador de Estados Unidos, Ken Salazar, de mentir sobre el secuestro y captura del líder histórico del Cártel de Sinaloa, Ismael “El Mayo” Zambada, en un operativo en el que presuntamente participaron agentes del FBI, el exdiplomático aseguró que “no era nuestro avión ni nuestro operativo”.

Ken Salazar respondió este miércoles a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien lo señaló de “mentir” sobre la participación de agentes estadunidenses en el operativo para detener a “El Mayo” Zambada y en un mensaje en su cuenta de la red social X aclaró que “la verdad es la verdad”.

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En el contenido de su mensaje, el exembajador de EU apuntó que “La presidenta Claudia Sheinbaum ha hecho una pregunta: ¿Quién dijo la verdad? Permítanme responderla con claridad” y señaló: “Permítame responderle claramente: El fiscal general Merrick Garland y yo comunicamos al gobierno mexicano, en nuestras declaraciones públicas y el 25 y 26 de julio de 2024, sobre las detenciones de Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán, que no era nuestro avión, ni nuestro piloto, ni nuestra operación. La verdad es la verdad”, señaló.

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