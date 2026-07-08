Caso Zambada desata lluvia de acusaciones en la Permanente; “complicidad criminal”: oposición

Los senadores Adán Augusto López y Gerardo Fernández Noroña durante la sesión donde Morena reclamó la presunta injerencia del FBI en la detención del Mayo

La presunta evidencia de que el FBI participó en el traslado del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada a territorio Estadounidense en julio de 2024, provocó la indignación del oficialismo en la Permanente donde se desató un agrio debate con acusaciones mutuas contra la oposición e incluso contra el gobierno de Estados Unidos.

“Son varias decisiones del gobierno de los Estados Unidos que no pueden ser aceptados, tolerados por ningún gobierno mexicano y menos por el que preside la doctora Claudia Sheinbaum, no es un nuevo frente, es reiterar la posición de México, primero no puede haber una injerencia de un gobierno extranjero en nuestro país”, acusó el Vicecoordinador de Morena, Senado, Higinio Martínez

Los morenistas descartaron cualquier acción que dañe la relación con Estados Unidos, pero sí exigieron una explicación.

“ Una vez que explique el gobierno de Estados Unidos que está obligado a explicar si efectivamente hubo una intervención y si efectivamente sin avisarle al gobierno, mintiéndole al gobierno, porque Ken Salazar siendo el embajador, la figura más relevante, el representante del gobierno de Estados Unidos que no intervinieron” , demandó el Vocero de Diputados de Morena, Arturo Ávila

Sin embargo, la oposición acusó que esta supuesta indignación de los morenistas y sus aliados es derivada de una presunta complicidad criminal.

“Están más preocupados por saber si Estados Unidos intervino en la captura de El Mayo Zambada, que en saber lo que El Mayo ha dicho en Estados Unidos sobre sus vínculos con Morena, en lugar de estar preguntando quién lo detuvo y cómo fue detenido, lo que deberían estar preguntando es con qué políticos de Morena tiene vínculos”, fustigó el Coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés

En tanto su compañero, el senador Enrique Vargas del Villar, previó que saldrán más nombres de gente de Morena en sendas investigaciones de Estados Unidos.

“Creo que se va a poner más delicada la relación entre Estados Unidos y México, esperemos que no por el bien de las dos naciones”, estableció

Por su parte, el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira consideró que esta situación es un “mensaje internacional pésimo” porque todo mundo cree que en México hay impunidad.

“Imagínense ¿cómo hace un trato la Unión Europea con nosotros?, ¿cómo hace un trato con nosotros Estados Unidos con estas circunstancia?”, fustigó

Advirtieron que este tipo de desencuentros tendrán consecuencias en el mediano plazo, además de dar un pésimo mensaje a la comunidad internacional.

“ Vamos a regresar con las señales de presión de los Estados Unidos, de sus agencias e incluso de los comités legislativos que han advertido varias veces de una intervención por tierra, yo creo que eso no hay que descartarlo y conforme se acerque la elección en Estados Unidos en noviembre eso se va a seguir incrementando”, advirtió el diputado de Movimiento Ciudadano, Gibrán Ramírez