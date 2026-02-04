INAPAM 2026: qué necesitas para obtener descuentos en Walmart y Bodega Aurrerá

Descuentos INAPAM en Walmart y Aurrerá Fotoarte: La Crónica

Este año, muchas personas adultas mayores que cobran pensión o viven con un presupuesto fijo tienen una razón más para sonreír: desde el 1 de febrero de 2026, la cadena de tiendas Walmart y sus formatos asociados comenzaron a ofrecer descuentos especiales para quienes cuentan con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) al momento de pagar sus compras.

Aunque los beneficios ya conocidos del INAPAM en transporte y actividades culturales han sido un apoyo tradicional para muchos, ahora estos pasarán a los productos de uso cotidiano, especialmente en el área de farmacia, lo que puede significar una diferencia importante en el gasto mensual de quienes más lo necesitan.

Cómo funcionan los descuentos para adultos mayores en Walmart

A partir de este febrero, las personas afiliadas al INAPAM podrán acceder a descuentos en productos del área de farmacia dentro de tiendas como:

Walmart Express

Walmart

Bodega Aurrerá

En concreto, según lo anunciado por la cadena, el beneficio aplicado desde el 1 de febrero de 2026 consiste en:

7% de descuento durante los primeros cinco días de cada mes

durante los primeros cinco días de cada mes 5% de descuento en el resto del mes sobre productos seleccionados en farmacia

Cabe señalar que estos porcentajes se aplican únicamente cuando se presenta la tarjeta INAPAM vigente al momento de pagar y son un alivio directo para la compra de medicamentos, artículos de curación y suplementos que forman parte de los gastos frecuentes de muchas personas mayores.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al descuento?

Aunque el beneficio suena simple, es fundamental contar con los requisitos básicos para que el descuento pueda aplicarse automáticamente en el punto de venta:

Tarjeta INAPAM vigente

Identificación oficial (como la credencial de elector)

Estar afiliado al Programa de Apoyo al Tratamiento digital, modalidad que permite verificar automáticamente la validez del descuento en el sistema

Presentar la tarjeta en área de farmacia al momento de pagar

Cabe señalar que este tipo de medidas forman parte de una estrategia más amplia para que las personas mayores tengan menores gastos fijos en salud y medicamentos, un rubro que con frecuencia representa un porcentaje importante del presupuesto mensual.

¿Qué productos entran en el descuento?

Aunque la promoción es más visible en farmacia, el descuento puede aplicarse a varios productos dentro de esa sección, como:

Medicamentos de patente y genéricos

Artículos de primeros auxilios

Vitaminas y suplementos

Artículos de cuidado personal vinculados a salud

Finalmente, para muchas personas de 60 años o más, vivir con un ingreso fijo, ya sea por pensión, apoyo familiar o ahorro, supone ajustar muy bien cada peso que se gasta. El hecho de que las tiendas más grandes del país reconozcan y activen descuentos exclusivos permite reducir el gasto en medicamentos y artículos de salud y que los ingresos de los adultos mayores les permita llevar una vida más digna.