Irapuato celebra 479 años: Todo lo que tienes que saber sobre el Festival de la Ciudad 2026

Irapuato se prepara para vivir una de las celebraciones más amplias y participativas de su historia reciente. Con motivo de su 479 aniversario, la ciudad convertirá su espacio público en un circuito cultural abierto que, durante 15 días, reunirá a miles de artistas, actividades gratuitas y sedes simultáneas bajo el Festival de la Ciudad 2026. Somos Eraitzicutzio, del 1 al 15 de febrero.

Lejos de concentrarse en un solo recinto, la propuesta apuesta por activar plazas, calles, paraderos, templos, barrios, comunidades y comercios, llevando el arte directamente a la vida cotidiana de la ciudad. El resultado es una programación diversa que integra música, danza, teatro, exposiciones, recorridos turísticos, gastronomía, arte urbano y actividades comunitarias, con una participación mayoritaria de talento local.

Una ciudad convertida en escenario cultural abierto

Durante dos semanas, Irapuato funcionará como un escenario cultural en expansión, con más de 35 sedes activas de manera simultánea. La mayoría de las actividades serán gratuitas, reforzando el carácter incluyente de un festival que busca que la cultura sea un derecho accesible y no un privilegio.

Más de 2,000 artistas participarán en esta edición, de los cuales alrededor del 90 por ciento son irapuatenses, lo que convierte al aniversario en una plataforma para visibilizar la creatividad local y fortalecer el sentido de pertenencia. La ciudad se transforma así en un punto de encuentro donde el arte dialoga con el espacio urbano y con quienes lo habitan.

La programación incluye presentaciones musicales de gran alcance, con artistas como Javier Camarena, Daniela Spalla, Jenny and The Mexicats, Majo Aguilar y la Orquesta Filarmónica Mahler, distribuidos en distintos puntos de la ciudad. Esta descentralización permite que públicos diversos accedan a propuestas culturales sin necesidad de desplazarse a grandes foros.

El Festival de Intervenciones Urbanas, una galería viva

Uno de los ejes centrales del aniversario es la cuarta edición del Festival de Intervenciones Urbanas (FIU), un proyecto que ha evolucionado de manera sostenida desde 2023. Lo que comenzó como una serie de intervenciones en mobiliario urbano se ha convertido en una estrategia de apropiación del espacio público que integra fachadas, cortinas de comercios y espacios emblemáticos del Centro Histórico.

Cada año, el FIU ha trabajado un concepto distinto. En 2023, el enfoque fue la sostenibilidad; en 2024, la memoria; en 2025, los sentidos, y en 2026, el tiempo. Este último eje apuesta por la permanencia y la apropiación comunitaria, incorporando a locatarios y habitantes como parte activa del proceso creativo.

Para esta edición participarán 217 artistas locales, regionales e internacionales, cuyas obras dialogarán con el entorno urbano y con la historia de la ciudad. Algunas de las intervenciones serán seleccionadas mediante votación ciudadana, reforzando la idea de que el espacio público es una construcción colectiva.

Cultura, turismo y economía en un mismo movimiento

El Festival de la Ciudad no se limita a una agenda artística. Su diseño articula cultura, turismo y economía local en una misma estrategia de activación urbana. Entre las actividades destacan recorridos turísticos temáticos e inclusivos por el Centro Histórico y comunidades, así como activaciones culturales en paraderos, donde narradores llevan la leyenda de Eraitzicutzio a espacios cotidianos.

A esto se suma un pabellón gastronómico y una caravana de emprendedores locales, que permiten que el impacto del festival trascienda lo simbólico y se refleje en el comercio y los servicios de la ciudad. Parques, andadores, plazas públicas y teatros se convierten en puntos de convivencia que fortalecen la vida comunitaria.

Más allá de la celebración, el aniversario plantea un modelo de ciudad donde el arte es una herramienta para reactivar el espacio público, impulsar la economía local y construir identidad colectiva. Durante 15 días, Irapuato no solo conmemora su historia, sino que se proyecta como un referente de gestión cultural a nivel estatal.

Con esta edición, la ciudad reafirma que la cultura puede ser un motor de transformación social. El 479 aniversario no es únicamente una fecha conmemorativa, sino la oportunidad de mostrar cómo el arte, cuando se integra al territorio y a su gente, puede convertir a una ciudad entera en un organismo cultural vivo.