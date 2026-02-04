José Antonio Meade Kuribreña, nuevo presidente del Consejo de Administración de HSBC México El excandidato presidencial José Antonio Meade es el nuevo presidente del Consejo de Administración de HSBC México (Moisés Pablo Nava y HSBC)

“HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (“HSBC”) informa al público inversionista que José Antonio Meade Kuribeña ha sido nombrado Presidente del Consejo de Administración de HSBC México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC (“HSBC”)“. Fue lo compartido por el banco.

Trayectoria y cargos que ha ocupado José Antonio Meade

José Antonio Meade Kuribreña se ha desarrollado en diferentes ámbitos de la política y economía mexicana, destacando su participación como candidato a presidente de México durante las elecciones de 2018 por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

José Antonio Meade tiene una licenciatura en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y otra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Entre los diferentes cargos que ha ocupado a lo largo de su trayectoria profesional, se desempeñó como diputado del PRI entre 1997 y 2000, además de ser subsecretario de Gobernación durante la gobernatura de Vicente Fox.

Asimismo, ha sido secretario de Relaciones Exteriores desde 2012 hasta el 2015, para después convertirse en secretario de Desarrollo Social de 2015 a 2016 y secretario de Hacienda y Crédito Público de 2016 a 2017, bajo el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto.

Mientras que durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón se desarrolló como secretario de Energía y secretario de Hacienda y Crédito Público.

A pesar de perder las elecciones presidenciales de 2018, el 1 de marzo de 2019 ingresó al Consejo de Administración de HSBC México, para este 2016 convertirse en presidente de dicho consejo.