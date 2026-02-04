México y EU ponen en marcha plan de acción sobre comercio de minerales críticos

El representante de Comercio de EU, Jamieson Greer y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard participaron en el acuerdo sobre minerales críticos (m_ebrard)

Minerales críticos — Los gobiernos de México y Estados Unidos comunicaron este miércoles la puesta en marcha del primer plan de acción entre ambos socios de Norteamérica, para coordinar políticas comerciales sobre minerales críticos, vitales para la fabricación de una amplia gama de productos tecnológicos.

El acuerdo fue sellado en una reunión celebrada en Washington entre el representante de Comercio de EU, Jamieson Greer, y el secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Al respecto, el funcionario estadounidense subrayó en un comunicado que este acuerdo supone “un paso importante” para fortalecer la relación bilateral a medida que se acerca la revisión del tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), prevista para el 1 de julio próximo.

El anuncio entre los representantes de ambas naciones , demuestra el compromiso de los dos socios del T-MEC para “abordar las distorsiones del mercado global que han dejado a las cadenas de suministro de minerales críticos de América del Norte vulnerables a las interrupciones”.

El plan de acción servirá para identificar minerales críticos de interés para ambos países y explorar precios mínimos para su importación a través de la frontera común.

MINERALES CRÍTICOS

Los llamados minerales críticos, como el aluminio, el litio o el zinc, son insumos esenciales para la fabricación de semiconductores, baterías de última generación y una amplia gama de productos tecnológicos que Washington considera clave para la economía y la seguridad nacional.

El pasado 3 de febrero el Departamento de Estado de EU albergó una cumbre ministerial sobre minerales críticos con representantes de 55 países, a la que acudió el canciller mexicano, Juan Ramón de la Fuente.

Durante la reunión , el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, propuso a sus socios crear un “bloque comercial” sobre minerales críticos para reducir el monopolio de China en esta materia.

La Cr´´onica de Hoy 2026