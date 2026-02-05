Alerta de Sarampión en América: OPS señala incremento de la enfermedad y México encabeza los contagios

México encabeza los contagios de Sarampión Tras el aumento de casos de Sarampión en América, la OPS emitió alerta epidemiológica; México es el país que con mayor número de reportes por esta enfermedad viral.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) ha emitido una alerta epidemiológico por el incremento acelerado del Sarampión en América, siendo México el país que actualmente encabeza la lista de los casos reportados, después de que se registraran alrededor de 1.031 personas infectadas en siete países desde el comienzo del 2026.

De acuerdo con la organización pública de salud, la mayor cantidad de casos de sarampión, después de México, se encuentran en Estados Unidos y Canadá, siendo éste último el país que registró los primeros casos en noviembre del año pasado.

¿Por qué el sarampión ha resurgido en América?

El director del programa de Inmunización en la OPS, Daniel Salas, reportó a la población americana el resurgimiento del sarampión en, principalmente, la región norte del continente y algunas partes de Latinoamérica e incluso el Caribe.

Salas indicó que una de las razones que explican la abrupta reaparición del sarampión, así como el alto contagio hasta hoy registrado, se debe a que existen personas que no están vacunadas, además de que la enfermedad es altamente contagiosa: una sola persona podría infectar hasta 18 personas más.

“Con dos dosis de la vacuna contra el sarampión se salvan vidas”, indicó Daniel Salas, recordando a la población americana que los individuos más vulnerables a esta enfermedad son los niños pequeños.

Brotes de #Sarampión y transmisión sostenida en las Américas 🌎.



💉 El sarampión es prevenible con vacunación. Mantener altas coberturas es clave para frenar brotes.



🎙️ El director del Programa de Inmunización de la OPS explica:

👉 https://t.co/iJ6Sar7Izd pic.twitter.com/ZvXILUNxHf — OPS/OMS (@opsoms) February 5, 2026

El director del programa también señaló que la falta de vacunación podría deberse a las brechas en los servicios de salud o una información reducida respecto a la importancia de vacunarse contra esta enfermedad, pues los datos regionales indican que sólo el 33% de los países ha alcanzado el umbral del 95% para la primera dosis y apenas el 20% de de dichos países lo ha logrado en la segunda vacuna.

¿Cuántos casos de sarampión se registraron en México?

México encabeza la lista de contagios por sarampión con 740 casos reportados, seguido de Estados Unidos con 171 y Canadá con 67; hasta el momento, no se han registrado muertes en ninguno de los países que presentan casos de infección.

Dentro del país, el occidente de México —como Jalisco— ha reportado la tasa de incidencia más alta de la región este 2026, después del brote grande de contagio que se registó el año pasado en Chihuahua y en el estado vecino de Texas.

En respuesta a la emergencia epidemiológica, el Gobierno mexicano ha instado a la población a recibir la vacuna de dos dosis, estableciendo incluso clínicas móviles de vacunación en centros de alta concurrencia como aeropuertos y terminales de autobuses.

En la Ciudad de México, la jefa de Gobierno Clara Brugada, lanzó 2.000 nuevos módulos de vacunación en centros de salud y principales estaciones del Metro, con el propósito de maximizar el alcance.

“Todas las personas menores de 49 años, por favor, vacúnense”, instó Brugada el día martes, enfatizando que la vacuna —con sus dos dosis— ya está disponible en toda la ciudad.

¿Cuál es la población más vulnerable contra el sarampión?

Salas, director del programa de Inmunización de la OPS, señaló que los individuos más vulnerables a las complicaciones de salud que ocasiona el sarampión, son los niños pequeños, especialmente los niños lactantes; es decir, menores de un año.

En el caso de contagio, las complicaciones pueden agravarse significativamente, lo que requeriría la hospitalización y —en algunos casos— desencadena la muerte.

Los principales síntomas de esta enfermedad son la fiebre alta, que puede superar los 40°C, secreción nasal, tos, conjuntivitis y pequeñas manchas blancas en la cara interna de las mejillas, conocidas como “manchas de Koplik”.

También, aparece una erupción cutánea de color rojizo que comienza en la cara/cuello y se extiende al resto del cuerpo.

Las autoridades de México exhortan a la población a acudir a los módulos de vacunación ya disponibles en varios sectores, de forma que el país logre detener el brote de contagio.