México participa en la 79ª Asamblea Mundial de la Salud, en Ginebra, Suiza

México en la 79 Asamblea Mundial de la Salud En representación de la Secretaría de Salud, la secretaria del Consejo de Salubridad General, Patricia Clark, encabeza la delegación mexicana en la 79 Asamblea Mundial de la Salud (AMS), encuentro en el que participal delegaciones de más de 190 países

En representación de la Secretaría de Salud, la secretaria del Consejo de Salubridad General y jefa de la delegación mexicana, Patricia Clark, encabezó la participación de México en la apertura de la 79ª Asamblea Mundial de la Salud (79AMS), bajo el lema “Reconfigurar la salud mundial: una responsabilidad compartida”.

El foro que se realiza en Ginebra, Suiza y que es presidido por el ministro de Salud de República Dominicana, Víctor Atallah y que reúne a delegaciones de más de 190 países, se abordarán temas prioritarios de la agenda sanitaria global, entre ellos la reforma de la arquitectura mundial de la salud, la cobertura sanitaria universal, la atención primaria y el acceso equitativo a vacunas, medicamentos y diagnósticos.

Como parte de la integración de la Mesa Directiva de la 79 Asamblea Mundial de la Salud, (que se realizará del 18 al 23 del mes en curso), México fue designado vicepresidente de la Comisión A, principal comisión técnica de la Asamblea, que analizará temas como la revisión del Plan de Acción Mundial sobre Resistencia Antimicrobiana 2026-2036, las enfermedades no transmisibles, salud mental y financiamiento sostenible para la salud.

Este cargo será ocupado por el representante permanente alterno de la Misión de México ante la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra, Fernando Espinosa.

En el marco de las actividades paralelas, Patricia Clark participó en el evento “El papel de la atención primaria de salud en la salvaguardia de la equidad para el ecosistema global de salud”, organizado por el Gobierno de España en el Palacio de las Naciones.

Ante representantes de Europa y América Latina, expuso la experiencia mexicana en la construcción del Servicio Universal de Salud (SUS), estrategia que articula a las instituciones públicas del sector salud —IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar— bajo un marco operativo común, respaldado por la Reforma de Salud Digital publicada en enero de 2026.

Asimismo, participó en la Recepción sobre la Acción Mundial sobre la Menopausia, organizada por el Ministerio de Salud de España, donde destacó la importancia de fortalecer la atención integral de las mujeres durante el climaterio, en el que enfatizó que “la menopausia es uno de los pocos temas de salud pública que afectan a toda mujer que vive lo suficiente y sigue siendo uno de los más desatendidos en la agenda global”.

Durante el resto de la semana, la delegación mexicana participará en encuentros sobre cánceres de la mujer, alimentos ultraprocesados, salud digital e innovación, obesidad, atención temprana a la demencia, salud metabólica, menopausia en el ámbito laboral y enfermedades no transmisibles en contextos humanitarios.

También sostendrá reuniones bilaterales con autoridades sanitarias de Canadá, representantes de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Acompaña a Patricia Clark en esta visita de trabajo la representante permanente de México ante la ONU en Ginebra, Francisca Méndez Escobar.