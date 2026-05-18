UNESCO revisa programas de alfabetización en México rumbo a conmemoración internacional

Día Internacional de la Alfabetización La visita forma parte de los preparativos rumbo al Día Internacional de la Alfabetización.

México recibió esta semana a representantes de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) que llegaron al país para revisar programas y acciones enfocadas en alfabetización y educación para jóvenes y adultos.

La misión se realizó del 12 al 15 de mayo y estuvo encabezada por Hervé Huot-Marchand y Mari Yasunaga, integrantes de la Sección de Juventud, Alfabetización y Desarrollo de Competencias del organismo internacional.

Los trabajos se llevaron a cabo en coordinación con autoridades educativas mexicanas y diplomáticas, entre ellas el director general del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), Armando Contreras Castillo.

Como parte de la agenda, la delegación visitó distintos municipios de Chiapas, entre ellos Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de Las Casas, San Juan Chamula, Santiago El Pinar y Chiapa de Corzo.

Durante los recorridos, las autoridades mostraron los avances del programa “Chiapas Puede”, impulsado por el gobierno estatal, además de las acciones federales del programa “Nombrando y Contando al Mundo”.

Según lo presentado a la UNESCO, ambos proyectos buscan fortalecer la alfabetización con modelos comunitarios, interculturales y enfocados en jóvenes y adultos.

Uno de los momentos centrales de la visita ocurrió en Santiago El Pinar, donde se entregaron 150 certificados de alfabetización a habitantes de la región Altos Tsotsil-Tseltal que concluyeron sus estudios.

La delegación internacional observó directamente el funcionamiento de círculos de estudio y el acompañamiento educativo que se brinda en las comunidades.

Autoridades destacaron que cada certificado representa una oportunidad de transformación personal y social para quienes decidieron retomar sus estudios.

En San Juan Chamula, la misión conoció proyectos educativos desarrollados en comunidades indígenas, donde se resaltó la importancia de impulsar programas adaptados a las realidades culturales y lingüísticas de cada región.

Durante la visita también participaron representantes de UNESCO México, de la Secretaría de Relaciones Exteriores y del Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos.

El director del INEA, Armando Contreras Castillo, afirmó que la alfabetización sigue siendo una herramienta clave para reducir desigualdades y ampliar oportunidades para miles de personas en el país.

Además, reiteró que las políticas educativas deben mantener un enfoque centrado en la inclusión y en garantizar que nadie quede fuera del acceso a la educación.