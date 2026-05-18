Secretaría de las Mujeres y OIM presentan herramientas para fortalecer los derechos de mujeres migrantes

Secretaría de las Mujeres y OIM presentan herramientas estratégicas para difundir y fortalecer los derechos de las mujeres migrantes

La Secretaría de las Mujeres y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) editaron un conjunto de herramientas estratégicas diseñadas para acompañar a las mexicanas en sus procesos de movilidad. El fin último es que las mujeres cuenten con conocimientos prácticos para tomar decisiones libres, seguras y protegidas frente a cualquier forma de abuso o violencia.

Bajo la premisa de que la información debe ser una herramienta de poder y autonomía, estas dependencias presentan Nuestros derechos, nuestras historias. Guía para mujeres migrantes, el cuadernillo Mujer Migrante, tus derechos te acompañan, así como cápsulas testimoniales de trabajadoras en el extranjero.

Para la subsecretaria del Derecho a una Vida Libre de Violencias, Ingrid Gómez Saracíbar, estas herramientas son parte de las respuestas colectivas impulsadas junto a la jefa de Misión de OIM México, Dana Graber Ladek.

“Desde la Secretaría de las Mujeres entendemos que la información no es solo un complemento, sino una condición de autonomía. Sin información no hay decisiones libres, ni un ejercicio efectivo de derechos”, puntualizó.

La servidora pública subrayó que con estos materiales “no vamos a hablar en abogañol, sino en clave de mujeres, y de mujeres que migran para que los derechos dejen de ser abstractos y se conviertan en herramientas reales”.

Nuestros derechos, nuestras historias. Guía para mujeres migrantes traduce el lenguaje jurídico a experiencias concretas a través de relatos de mujeres en situación de movilidad, lo que permitirá que las usuarias identifiquen cómo acceder a servicios de salud, justicia y educación en México. Dicha guía puede descargarse en la siguiente página:

https://mexico.iom.int/sites/g/files/tmzbdl1686/files/documents/2026-05/vf_nuestros-derechos-nuestras-historias-guia-para-mujeres-migrantes.pdf

El cuadernillo Mujer Migrante, tus derechos te acompañan es un insumo portátil, diseñado para que quienes buscan oportunidades laborales en el extranjero —específicamente en el corredor México-Canadá— puedan identificar ofertas fidedignas y prevenir riesgos de trata o explotación. Puede accederse al material en la siguiente página:

https://mexico.un.org/sites/default/files/2025-11/booklet-para-mujeres-migrantes-rec-et-canada_web-2.pdf

También se produjeron cápsulas testimoniales para visibilizar las voces de mujeres que trabajan en el exterior. Al respecto, la subsecretaria Gómez Saracíbar señaló la importancia de recuperar estas voces: “Los aprendizajes son mucho más efectivos cuando van de boca en boca, de piel en piel”.

Para la Secretaría de las Mujeres estas herramientas buscan contribuir a que ninguna mujer se sienta sola sin importar su estatus migratorio.