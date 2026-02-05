CNA detecta falta de competencia en casi todo el transporte ferroviario de carga

Tren de carga en México La Comisión Nacional Antimonopolio pone la lupa al tren de carga: casi todo el mercado, sin competencia efectiva (Archivo)

Los investigadores de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) informó que concluyó una etapa de la indagatoria sobre posibles barreras a la competencia en el sistema ferroviario de carga, un sector estratégico para el movimiento de mercancías en el país. Con el dictamen preliminar ya publicado, ahora toca el turno a los agentes económicos involucrados de presentar argumentos, pruebas y manifestaciones antes de que el pleno analice el caso y emita una resolución definitiva.

De acuerdo con el fallo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) —sin adelantar conclusiones finales—, la investigación identificó que en 1,768 de 1,772 mercados ferroviarios de carga no existen condiciones de competencia efectiva. Por ello, el documento prevé cambios estructurales, entre ellos la venta forzada de un segmento ferroviario clave.

El dictamen señala como principales operadores a Grupo México, a través de Ferromex y Ferrosur, así como a Kansas City Southern de México, la unidad mexicana de CPKC, por el control de tramos indispensables dentro de rutas ferroviarias.

La CNA subrayó que la decisión final se tomará una vez agotadas todas las fases del debido proceso, con el objetivo de restablecer condiciones de competencia en el mercado investigado. Por ahora, el organismo evitó anticipar medidas concretas y reiteró que se pronunciará públicamente cuando el pleno emita su resolución.

La importancia de los ferrocarriles en México

El ferrocarril de carga es un punto central de la logística nacional, mueve grandes volúmenes de alimentos, combustibles, materiales de construcción, vehículos y bienes de consumo a largas distancias. Su desempeño impacta directamente en los costos de producción y en los precios finales que pagan los consumidores.

En México, la red de carga opera principalmente bajo concesiones privadas desde la privatización de los años noventa, un esquema que ha generado debates recurrentes sobre competencia, acceso a la infraestructura y tarifas. Autoridades y especialistas han advertido que barreras en este mercado pueden frenar la eficiencia logística y restar competitividad económica al país.

Por lo pronto, el proceso sigue abierto, la CNA escuchará a las partes y tras el análisis del pleno, dará a conocer la resolución que marcará el rumbo del ferrocarril de carga en México.