Asesinan a familiar de Rafael Caro Quintero en Puebla (X: @moviendoideas)

El secretario de Gobernación de Puebla, José Samuel Aguilar Pala, confirmó que uno de los dos hombres asesinados durante un ataque armado en el clúster Michoacán de Lomas de Angelópolis III tenía parentesco con Rafael Caro Quintero, mientras que la segunda víctima era su presunto escolta, un militar retirado.

Las víctimas fueron identificadas como Juan Pablo “N” y Paulino “N”, quienes perdieron la vida tras una agresión con armas de fuego registrada el 21 de noviembre de 2026, en la zona del Parque Michoacán, dentro del conjunto habitacional ubicado en el municipio de Santa Clara Ocoyucan.

En declaraciones ante medios de comunicación, el funcionario estatal explicó que el reporte del atentado fue recibido durante la tarde del sábado, cuando el vicealmirante le informó sobre el ataque en el que murieron ambas personas. Asimismo, confirmó que el hombre identificado como el principal objetivo de la agresión era familiar del narcotraficante Rafael Caro Quintero.

“Sobre todo el personaje más reconocido, fue un familiar de Caro Quintero. Junto con él cayó el escolta, un militar retirado”, señaló Aguilar Pala.

Fiscalía mantiene investigaciones en el lugar

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que inició las investigaciones correspondientes por el homicidio de los dos hombres, luego de recibir el reporte de una agresión con arma de fuego en Lomas de Angelópolis III.

De acuerdo con los primeros informes, elementos de seguridad pública de Santa Clara Ocoyucan acudieron al sitio después de recibir una alerta por detonaciones. Al llegar, encontraron a las dos personas con lesiones y solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia; sin embargo, los paramédicos confirmaron que ambas ya no contaban con signos vitales.

Tras el doble homicidio, personal ministerial y pericial comenzó las diligencias para establecer cómo ocurrió la agresión, reunir indicios e identificar a quienes participaron en el ataque. La dependencia señaló que continuará con las actuaciones necesarias para esclarecer los hechos y localizar a los responsables.

Por su parte, el secretario de Gobernación indicó que la zona permanece bajo resguardo mientras se desarrollan las investigaciones, por lo que existe un perímetro de seguridad para permitir que las autoridades realicen las diligencias correspondientes.

Coordinación con autoridades federales

Aguilar Pala aseguró que el Gobierno estatal colaborará con las instancias federales para atender el caso y dar seguimiento a los hechos violentos. Explicó que, desde que se tuvo conocimiento de la agresión, hubo presencia de la Fiscalía, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

“El Gobierno del Estado no va a permitir y siempre va a coadyuvar con el Gobierno Federal para atender esos asuntos”, afirmó el funcionario.

Al ser cuestionado sobre la vigilancia que se mantiene en el lugar, confirmó que el acordonamiento continúa como parte de los protocolos de investigación de las fiscalías, con el propósito de facilitar las actuaciones posteriores.

También fue interrogado sobre cómo pudieron ingresar los agresores a un conjunto habitacional privado que cuenta con seguridad particular. Ante esta pregunta, el secretario señaló que será necesario revisar las circunstancias en las que ocurrió el ataque.

“Habría que checarlo, porque es un fraccionamiento privado, como bien lo dice usted”, respondió.