Aseguran que el ex líder nacional de PRD, Jesús Zambrano no puede hablar a nombre del perredismo local (Cuartoscuro)

El Bloque Nacional de Partidos Locales del PRD pintó su raya del ex dirigente nacional del Sol Azteca Jesús Zambrano quien impulsa la posibilidad de que estas fuerzas políticas con registro estatal establezcan alianzas con el PRI y el PAN rumbo a los comicios del 2027 donde se renovarán casi 20 mil cargos de elección popular entre ellos 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados.

A través de un posicionamiento, 8 partidos locales del PRD que integran este bloque, advirtieron que no permitirán que se pretenda negociar o utilizar las siglas del PRD en los estados “para beneficiar intereses particulares de liderazgos que representan una etapa del partido que no queremos ni estamos dispuestos a revivir”.

“El exdirigente nacional (Jesús Zambrano ) no tiene calidad moral ni política, ni representación alguna en el PRD para hablar en nombre del perredismo”, sostuvieron

El bloque perredista sostuvo que las decisiones sobre el presente y futuro del perredismo en los estados corresponden exclusivamente a sus órganos y dirigencias legitimas, en ejercicio de su autonomía, y no a quienes encabezaron las dirigencias nacionales del pasado.

“No vamos a permitir que quien, por ambición personal y junto con su camarilla, sepultó a nuestro partido a nivel nacional, acabando con el partido histórico de la izquierda mexicana, pretenda hoy desconocer su responsabilidad. Ese es su verdadero legado”, fustigó

En días pasados, Zambrano Grijalva reapareció para anunciar acercamientos delo PRD a nivel local con las dirigencias del PAN y PRI a fin de construir un frente opositor rumbo a las elecciones de 2027.

Zambrano confirmó que sostuvo reuniones con Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN, y previamente con Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, para dialogar sobre la posibilidad de alcanzar acuerdos entre las fuerzas políticas opositoras en los estados pues el PRD no cuenta con registro nacional pero si en 13 entidades, incluida la Ciudad de México.

Sin embargo, el bloque de partidos políticos del PRD en Michoacán, Morelos, Tlaxcala, Oaxaca, Guerrero, Ciudad de México y Zacatecas así como las organizaciones políticas perredistas en diferentes estados de la República, acusaron que no permitirán que se quieran apropiar del trabajo de miles de perredistas que, con respeto y compromiso, reconstruyeron y reorganizaron nuestro partido, bajo el proyecto de “un nuevo comienzo”.

“ Sin vergüenza alguna, pretende volver a vendernos con el PRI y el PAN, como acostumbró hacerlo en el pasado. ¡ No lo vamos a permitir! “, acusaron

Recalcaron que Zambrano carece de calidad moral y política para hablar a nombre del perredismo pues acusaron que es uno de los principales responsables de la debacle del partido y quien terminó por sepultar al PRD a nivel nacional.

Insistieron en que las decisiones sobre el presente y futuro del perredismo en los estados corresponden exclusivamente a sus órganos y dirigencias legitimas, en ejercicio de su autonomía, y no a quienes encabezaron las dirigencias nacionales del pasado.

En ese sentido recordaron que hace dos años, los partidos locales del PRD con registro estatal y sus representantes nacionales decidieron constituir formalmente un bloque político, mediante un acuerdo protocolizado ante notario público, con el propósito de construir una nueva ruta política, respetando la autonomía de cada fuerza política en las entidades

Con base en ello—agregaron—se estableció el deslinde de cualquier alianza con la derecha, particularmente con el PRI y el PAN.

“Somos un bloque de perredistas que reivindica los principios de la izquierda y respeta la autonomía de los partidos en los estados”, indicaron

Asimismo se estableció la separación de los liderazgos y dirigencias del pasado, responsables del deterioro del partido y de la pérdida de su identidad política.

“ No estamos dispuestos a revivir las prácticas ni los intereses que llevaron al PRD a su debacle”, recalcaron

Por ultimo recordaron que se acordó construir la unidad de las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda del país, con quienes trabajamos en una propuesta política de mediano y largo plazo, con miras al proceso electoral de 2027.