Convoca bloque de partidos locales del PRD a crear Movimiento-Frente; se requieren contrapesos dice

Reunido en Oaxaca, el bloque de partidos locales del PRD busca convocar a todos los sectores a sumarse para construir nuevas opciones

Rumbo a las elecciones del 2027, el bloque Nacional de Partidos Locales del PRD, convocó a la construcción de un Movimiento-Frente más allá del Sol Azteca que aglutine a grupos de la izquierda y la sociedad en general a fin de impulsar una opción confiable, democrática y cercana para millones de mexicanas y mexicanos que desean vivir en un país más justo, igualitario donde se reduzcan las brechas sociales históricas.

En medio de la polarización política en México por la falta de acuerdos, este bloque perredista pugnó por fortalecer los contrapesos democráticos en el país y reconstruir la credibilidad en las instituciones.

“Resulta indispensable fortalecer los contrapesos democráticos, reconstruir la credibilidad en las instituciones y promover una agenda que coloque en el centro la dignidad humana, la igualdad sustantiva y el bienestar colectivo”, establecieron

Nuestro país atraviesa una coyuntura compleja, persisten desigualdades estructurales que limitan el acceso efectivo a derechos fundamentales, agregó

En este contexto y en el marco del primer aniversario de la constitución del PRD Oaxaca, el bloque de partidos locales del Sol Azteca arrancó desde este entidad una serie de acciones que buscan articular esfuerzos territoriales y promover políticas que reduzcan las brechas sociales históricas.

En un posicionamiento, el bloque perredista acusó que la inseguridad continúa afectando la vida cotidiana de comunidades enteras; la polarización política debilita la posibilidad de acuerdos duraderos; y amplios sectores sociales enfrentan incertidumbre económica, precariedad laboral y tensiones institucionales que erosionan la confianza pública.

Por ello el bloque busca contribuir de manera decisiva a la vida pública nacional mediante la construcción de propuestas legislativas y de política pública con enfoque social así como el impulso de agendas locales en materia de seguridad.

En la reunión estuvieron presentes, los dirigentes del PRD en Oaxaca, Tomás Basaldú, CDMX, Nora Arias, Guerrero, Evodio Velázquez, Morelos, Sergio Prado, Tlaxcala, Manuel Cambrón, Zacatecas, Néstor Santamaría y Michoacán, Ángel Macías.

NUEVOS LIDERAZGOS

En ese encuentro se destacó la necesidad de formar nuevos liderazgos ciudadanos comprometidos con la ética pública; y la generación de puentes de diálogo entre sociedad civil, academia y sectores productivos.

“Nuestra aspiración es clara: ser una vía confiable, democrática y cercana para canalizar los anhelos de millones de mexicanas y mexicanos que desean vivir en un país más justo, libre, igualitario y solidario”, estableció

El Sol Azteca consideró que se requiere unidad en la diversidad, escuchar antes de decidir y soluciones que nazcan del territorio y no de la imposición.

“El futuro democrático de México se construye desde sus comunidades, municipios y entidades federativas, mediante la organización ciudadana, la participación plural y la defensa cotidiana de las libertades”, establecieron

Por ello, convocaron a las mujeres, juventudes, trabajadores, pueblos originarios, académicos, sector cultural y productivo, y a todas las voces comprometidas con el bien común, a sumarse a esta etapa de organización política con sentido social, apertura democrática y visión de largo plazo.

“México necesita esperanza con rumbo, justicia con instituciones sólidas y democracia con ciudadanía activa”, establecieron