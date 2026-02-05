Coparmex y ConComercioPequeño consolidan alianza estratégica a favor de las MiPymes

Alianza a favor de las Mypimes Juan José Sierra, presidente nacional de Coparmex y Gerardo López Becerra (de lentes), presidente de ConComercioPequeño consolidan alianza estratégica a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mypimes)

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo para el Desarrollo del Comercio en Pequeño y la Empresa Familiar (ConComercioPequeño), formalizaron una alianza estratégica para impulsar la participación de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes).

Juan José Sierra Álvarez, presidente nacional de Coparmex y Gerardo Cleto López Becerra, presidente de ConComercioPequeño, enfatizaron que una parte importante de las Mipymes enfrenta actualmente condiciones adversas derivadas de un entorno económico complejo, así como de la ausencia de políticas públicas integrales que promuevan su crecimiento, modernización y consolidación.

De cara al inicio de los trabajos de la Feria Internacional de Innovación y Emprendimiento (FIIE), que se realizara los próximos 11 y 12 del mes en curso, en el WTC y será de acceso gratuito, ambos dirigentes acordaron establecer agendas de colaboración conjunta que permitan convocar, informar y facilitar la participación de las micro pequeñas y medianas empresas (mipymes) a fin de en dicho evento internacional, y convertirla en una plataforma efectiva de crecimiento, innovación y vinculación para miles de empresas mexicanas.

Se enfatizó que la FIIE se posiciona como una respuesta concreta a las necesidades del sector productivo, al ofrecer un espacio de encuentro entre empresarios, emprendedores, proveedores de soluciones tecnológicas, instituciones financieras, organismos empresariales, expertos y autoridades, con el objetivo de generar oportunidades reales de desarrollo y fortalecimiento empresarial.

Juan José Sierra Álvarez destacó que la FIIE representa una oportunidad estratégica para que dueños, administradores y directivos de negocios de todos los tamaños accedan a herramientas clave para mejorar su competitividad.

Asimismo, hizo un llamado para que asistan emprendedores, jóvenes y madres solteras que realizan su actividad productiva con emprendimientos y sostienen el 71% de los empleos, y conozcan las innovaciones tecnológicas, programas de capacitación especializada, soluciones de digitalización, modelos de negocio, así como alternativas de financiamiento, que les permitirán enfrentar los retos actuales del mercado y adaptarse a las nuevas dinámicas económicas.

Uno de los principales valores de la FIIE, subrayó, es su capacidad para generar vinculación entre empresas grandes, medianas y pequeñas, lo que favorece la integración de cadenas productivas, el intercambio de conocimiento y la creación de alianzas estratégicas que impactan positivamente en la productividad y sostenibilidad de las empresas.

En su oportunidad, Gerardo López Becerra reiteró que la FIIE está cubriendo un vacío existente entre las pequeñas y las grandes empresas, al crear un espacio que facilita el acceso de las mipymes a mejores servicios, productos, conocimientos, tecnologías y esquemas de colaboración, contribuyendo a una mayor profesionalización del comercio y de la empresa familiar, así como a una mejor atención a los consumidores. Asimismo, reiteró el compromiso de ConComercioPequeño de promover activamente la participación de este sector, que representa una de las principales fuentes de empleo y dinamismo económico en México.

Ambos líderes establecieron que el fortalecimiento de las mipymes es un elemento clave para impulsar el crecimiento económico sostenido, la generación de empleo formal y mejor pagado, así como el desarrollo regional, por lo que consideraron indispensable promover iniciativas como la FIIE, que fomentan la innovación, el emprendimiento, la capacitación y la cooperación entre los distintos actores del sector productivo.