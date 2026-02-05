Detienen a Diego “N”, alcalde de Tequila en Jalisco

Diego N El alcalde de Jalisco recibió múltiples denuncias por extorsión y está acusado de presuntos vínculos con grupos del crimen organizado

En un operativo coordinado por autoridades federales, fue detenido Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco, junto con tres funcionarios de su administración. La captura se enmarca en la Operación Enjambre, una estrategia nacional contra la extorsión y la corrupción, y responde a múltiples denuncias ciudadanas.

En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”,… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 5, 2026

Cae el alcalde de Tequila, Jalisco y miembros de su gabinete

La detención ocurrió durante la madrugada de este jueves, en el marco de cinco cateos realizados en domicilios de Jalisco. Omar García Harfuch, titular de la SSPC, confirmó la aprehensión a través de sus redes sociales, destacando que se derivó de denuncias por actos de extorsión y corrupción.

Junto con Diego “N”, identificado plenamente como Diego Rivera Navarro, fueron arrestados el director de Seguridad Pública, el titular de Catastro y Predial, y el director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Tequila. Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

¿Por qué detuvieron al alcalde de Tequila en Jalisco?

Según las investigaciones preliminares, el alcalde y sus colaboradores estarían involucrados en un esquema de extorsión dirigido a empresas cerveceras y tequileras de la región. Además, se presume un vínculo con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más influyentes en el estado. Estas acusaciones se basan en denuncias ciudadanas y forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por el gobierno federal.

La Operación Enjambre ha resultado en detenciones similares en otras entidades, como el Estado de México, donde recientemente cayeron tres presidentes municipales por motivos similares.