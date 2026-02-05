Día de la Constitución en México: esto es lo que se conmemora este 5 de febrero

Día de la Constitución Mexicana El 5 de febrero es comúnmente conocido como el “Día de la Constitución Mexicana”, promulgada en el año 1917; esta norma suprema aún es vigente en México.

Al inicio de esta semana, México tuvo su primer lunes de descanso obligatorio en distintos sectores laborales y todos los niveles educativos, mas no se trató de un día festivo, sino un descanso en conmemoración a este 5 de febrero, fecha que marca un aniversario más de la creación de la Constitución de México, norma suprema que ha regido al país desde 1917 hasta el día de hoy.

El reciente puente vacacional unió este día festivo oficial con el fin de semana, según lo estipula la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, la conmemoración de este evento histórico pertenece al día de hoy, en el que México honra la creación de la llamada “Carta Magna” promulgada durante tiempos revolucionarios.

¿Cuándo y dónde se creó la Constitución de México?

Esta norma suprema del país, llevando por título completo Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue producto de la Revolución Mexicana y el Congreso Constituyente convocado en Querétaro por Venustiano Carranza, el entonces presidente de México.

Carranza fue un líder político y militar clave en la Revolución de México, uniéndose a Francisco I. Madero para derrocar el Porfiriato; posteriormente, tras el asesinato de Madero, lideró la lucha —creando el Ejército Constitucionalista— contra la dictadura de Victoriano Huerta.

Durante el período 1917-1920, Carranza asumió la presidencia del país y convocó al Congreso Constituyente para la promulgación de la Constitución Política Mexicana, el 5 de febrero de 1917 en Querétaro.

En el Congreso participaron dos grupos: los renovadores, quienes eran cercanos a Carranza, y los radicales, los cuales buscaban impulsar reformas más profundas. A pesar de las diferencias entre ambos sectores, la gran mayoría de las decisiones se tomaron por consenso.

El resultado de los acuerdos entre los dos grupos del Congreso Constituyente, fue la Constitución Política como hoy la conocemos, innovadora en su tiempo y, además, la primera en el mundo en incluir derechos sociales.

¿Por qué la Constitución Política de 1917 es tan importante?

A pesar de que Venustiano Carranza enfrentó la rebelión del Plan de Agua Prieta tras intentar imponer a su sucesor, provocando su huida y posterior asesinato, se considera un personaje fundamental en la historia de México, ya que su papel en este evento ayudó a institucionalizar la Revolución y crear un nuevo orden jurídico.

La Constitución Política de 1917 fue la primera en el mundo en incluir derechos sociales, destacando principios fundamentales como:

Educación laica y gratuita.

Jornada laboral de ocho horas.

Libertad de culto y libertad de expresión.

Derecho a la propiedad comunal de la tierra.

Derecho a la protección de la salud.

Soberanía nacional.

Además, añadió importantes innovaciones respecto a su predecesora, la Constitución de 1857; algunas de estos cambios fueron:

Ratificación del sistema de elecciones.

No reelección presidencial.

Mayor autonomía al Poder Judicial.

Creación del municipio libre.

Mayor soberanía a las entidades de la Federación.

A lo largo del tiempo, la Constitución de 1917 ha sido reformada alrededor de 700 veces con el propósito de adaptarse y cubrir las necesidades del país, sin embargo, continúa siendo la base del Estado mexicano, simbolizando la identidad y la democracia de su población.