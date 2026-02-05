Plurinominales se quedan en reforma electoral; plazo definitivo de iniciativa es febrero, dice Monreal

CDMX — La elección de legisladores por la vía de representación proporcional permanecerá como lo establece la Constitución, con el sistema mixto, 300 por mayoría relativa y 200 plurinominales en una posible reforma electoral, dijo Ricardo Monreal, coordinador de los diputados de Morena.

El líder parlamentario en San Lázaro señaló que este tema está superado en la iniciativa presidencial, cuyo plazo “fatal” para su presentación es este mes.

Al arribar al Teatro de la República en Querétaro, Monreal Ávila comentó que permanecerá la fórmula o sistema mixto.

“Creo que ese tema está superado y va a quedar como está actualmente: 300-200, con la fórmula de representación proporcional, como la Constitución lo señala. Es decir, un sistema mixto con mayoría relativa de 300 distritos, y 200 como lo establece actualmente la Constitución. Creo que ese tema está superado. Estamos viendo la forma de cómo vincular mayormente a los plurinominales con la sociedad para su operación”, expresó a medios queretanos.

Ricardo Monreal compartió que está enterado de que el Partido Verde y el PT llevan tres reuniones con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y con el compañero Pablo Gómez, de la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral. La están redactando y (inaudible) nos la puedan enviar, la iniciativa que acuerden los tres partidos: Morena, PT y Verde.

“Hasta ahora no ha llegado la iniciativa. La Presidenta anunció que sería hasta finales de febrero. Hoy seguramente va a hacer un pronunciamiento sobre ello”, indicó.