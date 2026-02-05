Preinscripciones CDMX 2026-2027: fechas, requisitos y calendario por apellido para preescolar, primaria y secundaria

Cada año la Secretaria de Educación Pública (SEP) abre el proceso de preinscripción en línea para asegurar un lugar en las escuelas públicas de preescolar, primaria y secundaria. Esto no solo ayuda a planear el próximo ciclo escolar, sino que también evita aglomeraciones y cuida que cada niño tenga la oportunidad de acceder a la educación básica.

Fechas clave en el calendario escolar

Periodo general (2° y 3° de preescolar, 1° de primaria y 1° de secundaria + CAM), podrán realizar su registro del 13 de enero al 27 de febrero de 2026.

La preinscripción para 1° de preescolar será del 19 al 29 de mayo de 2026, con requisitos que se publican a partir del 13 de mayo.

La autoridad recuerda que el trámite es gratuito y se realiza desde la página oficial de preinscripciones de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM).

Calendario por inicial del apellido

Para hacer el proceso más ordenado, las autoridades establecieron un orden alfabético según la primera letra del primer apellido del alumno. Aunque si se te pasa el día asignado, puedes completar el registro dentro del periodo vigente.

Así se organiza:

13-15 de enero: A y B

A y B 16, 19-20 de enero: C

C 21-23 de enero: D, E y F

D, E y F 26-28 de enero: G

G 29-30 de enero: H, I, J y K

H, I, J y K 3-5 de febrero: L

L 6, 9-10 de febrero: M

M 11-13 de febrero: N, Ñ, O y P

N, Ñ, O y P 16-20 de febrero: Q, R, S y T

Q, R, S y T 23-27 de febrero: U, V, W, X, Y, Z

Requisitos básicos para completar tu preinscripción

Aunque la página oficial y la plataforma de registro guiarán el proceso, ten listos los siguientes documentos antes de iniciar:

CURP del aspirante

del aspirante Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio

Datos del tutor o tutora

Lista de opciones de escuelas de tu preferencia

Guardarte el comprobante con folio o código también es clave para cualquier trámite subsecuente.

¿Qué pasa si no llegaste a tiempo?

Si no alcanzaste a registrar el trámite en el día señalado para tu apellido, aún puedes completar el proceso cualquier día dentro del periodo vigente antes del cierre oficial. Después del 27 de febrero el sistema abre un periodo extemporáneo sujeto a disponibilidad de lugares.

Cómo hacer tu registro en línea

El proceso se hace desde la web oficial del sistema de preinscripciones de la AEFCM. Debes seleccionar el nivel educativo, llenar tus datos y elegir tus escuelas preferidas. Al finalizar, el sistema te entregará una confirmación para descargar y guardar.

Este método digital agiliza el trámite y reduce filas innecesarias.

Las preinscripciones 2026-2027 en CDMX están en marcha y solo falta que marques tus fechas clave en el calendario. Si te organizas con anticipación y tienes todo lo necesario, puedes asegurar el espacio escolar que tu hijo o hija necesita para empezar un nuevo ciclo.