Profeco de voz a voz con la población: 46 años del Teléfono del Consumidor

Uno de los medios más antiguos con el que cuenta la Profeco es el Teléfono del Consumidor, el cual inició sus operaciones el 5 de febrero de 1980 como apoyo al programa ¿Quién es Quién en los Precios? el día de hoy la institución celebra sus 46 años con este servicio.

El Teléfono del Consumidor es una herramienta que forma parte de algunos métodos que la Procuraduría Federal del Consumidor ha implementado para brindar atención oportuna y accesible para las personas con el objetivo de promover una cultura de consumo responsable y de garantizar relaciones comerciales justas, transparentes y seguras.

Este servicio inició con 16 telefonistas que informaban los precios de 40 productos de 31 mercados y cadenas de autoservicio de la Ciudad de México y Área Metropolitana.

En aquellos años, a las y los operadores se les anunciaban las llamadas mediante un foco que se iluminaba cada vez que alguna persona consumidora se contactaba con la Procuraduría, y los precios, que se actualizaban a diario, se cambiaban manualmente en un pizarrón.

A 46 años de su creación, el Teléfono del Consumidor ha trascendido por generaciones. Un ejemplo de ello es el spot musical popularizado en 1982: “Si de precios se quiere enterar, solo un número tiene que marcar: 568-87-22… Si usted quiere comprar mucho mejor utilice este servicio por favor, 568-87-22”, el cual, en pleno 2026, es recordado colectivamente con su característica melodía.

Con la llegada del Internet se abrieron nuevos canales de comunicación en la Procuraduría, se optimizaron las actividades para agilizar la atención a la población y se crearon herramientas para facilitar el acceso a la información.

Actualmente este servicio ha integrado más formas de brindar asesoría a las personas que buscan hacer valer sus derechos en materia de consumo, también se procesan las quejas y denuncias sobre los proveedores que incumplen con las disposiciones de la Ley Federal de Protección al Consumidor.

En el Teléfono del Consumidor cada minuto cuenta. De forma individual, cada telefonista atiende un aproximado de 120 llamadas al día, quienes escuchan las solicitudes de las y los consumidores los 365 días del año, de 09:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 18:00 horas los fines de semana y días festivos.

Actualmente, el Teléfono del Consumidor también cuenta con la línea 800 468 8722 y el sitio web http://telefonodelconsumidor.gob.mx/, canales mediante los cuales la Profeco brinda sus servicios de manera gratuita desde cualquier parte de la República Mexicana.