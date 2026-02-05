Respetar la Constitución es cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación: López Rabadán

CDMX — La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, enfatizó que respetar la Constitución, en su esencia, implica necesariamente cuidar el equilibrio de poderes, la pluralidad y la representación, y estos valores, dijo, deben reflejarse en una eventual reforma electoral.

La legisladora panista acudió como invitada a la conmemoración del 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, ceremonia que presidio la jafa del Ejecutivo, Claudia Sheinbaum.

En el histórico Teatro de la República, López Rabadán refirió que a 26 años de la transición democrática, México ha demostrado que con elecciones justas y ciudadanas, el poder puede cambiar de manos de manera pacífica, la representación plural enriquece la vida nacional y que las instituciones son fundamentales para mantener equilibrios de gobernabilidad.

“Frente a una posible reforma electoral es importante enfatizar que la democracia es necesaria para garantizar, en el ámbito nacional e internacional, la certeza, el desarrollo y la prosperidad”, señaló en su discurso frente a otros invitados como gobernadores, legisladores e integrantes del Poder Judicial de la Federación.

López Rabadán dijo que Constitución también debe ser el campo neutral de acción común para todos los poderes del Estado mexicano, para todas las fuerzas políticas. Un campo de acción, enfatizó, que comprometa, pero que no “confunda la lealtad con el unísono que aturde”.

Destacó que anhelar la confianza en la Constitución nace de la profunda convicción de que es la ley -y sólo la ley- la que puede encauzar la convivencia y castigar la violencia.

“La Constitución sólo podrá ser el instrumento para pacificar al país si todos la cumplimos, si todos la reconocemos y, por su puesto, si todos la respetamos. Debemos ser un país en donde nuestra Constitución realmente le sirva a las personas. Que cumpla en los hechos, lo que pregona en la palabra, como la protección a la salud, a la educación, a una vivienda digna, a un trabajo adecuado. Necesitamos que la Constitución permita vivir en libertad, con bienestar y en paz”, expuso la presidenta de la Mesa Directiva.

Y señaló que quienes ejercen encargos públicos, la ley les faculta, pero la ética, les obliga. “Tenemos una gran responsabilidad: honrar la vida pública desde la decencia”.