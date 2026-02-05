Telecomunicaciones garantizará la conectividad para la Copa Mundial FIFA 2026

Conectividad para la Copa Mundial FIFA 2026

La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) informó que está coordinando esfuerzos con la FIFA World Cup México 2026, operadores móviles e instancias públicas y privadas, para garantizar la conectividad durante la Copa Mundial FIFA 2026.

El proyecto atenderá la demanda de conectividad de la población y de los aproximadamente 5.5 millones de visitantes que se prevé que arriben al país durante el evento en las ciudades sede: Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

Asimismo, organizaron un grupo de trabajo con operadores móviles privados, cuya finalidad es ofrecer operación eficiente de las redes en zonas estratégicas y de atención prioritaria, como estadios, hoteles, aeropuertos, centros de entrenamiento y áreas destinadas a Fan Fests.

La CRT aseguró que brindarán el espectro para diversas aplicaciones inalámbricas vinculadas a la organización del Mundial, como servicios de voz y datos para transporte, seguridad y operación logística, así como enlaces de audio y video para la transmisión de señales audiovisuales.

Aunado a esto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) afirmó que también colaborarán en asegurar la disponibilidad del espectro radioeléctrico necesario para labores de protección, logística y atención a delegaciones deportivas y diplomáticas.

