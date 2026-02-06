Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: ¿Hasta cuándo tengo para registrarme? Continúa el período de postulaciones para Jóvenes Construyendo el Futuro; conoce hasta cuándo podrás registrarte (Imagen hecha con IA y JCF)

Continúa el periodo de postulaciones para Jóvenes Construyendo el Futuro, conoce hasta qué fecha podrás registrarte.

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del Gobierno de México en el que se apoya a jóvenes de entre 18 y 29 años de edad en inserción al mundo laboral con capacitaciones pagadas durante 12 meses en centros de trabajo.

El periodo de registro para Jóvenes Construyendo el Futuro se realiza de manera bimestral y este primero de febrero se abrió el primero de 2026.

¿Hasta cuándo está abierto el registro de Jóvenes Construyendo el Futuro en febrero de 2026?

Después de que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informara la apertura del primer periodo de registro de Jóvenes Construyendo el Futuro este domingo 1 de febrero, no se ha anunciado cuál será la fecha límite para concluir tu inscripción.

No obstante, a pesar de que no existe una fecha límite para que registres, los espacios se van cerrando conforme se llene el cupo de espacios en los centros de trabajo.

Por lo que, si deseas ser uno de los aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro, tendrás que apresurarte con tu registro antes de que se llene.

¿Qué significa “Meta Alcanzada” en la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro?

Al no haber una fecha límite para que se cierre el periodo de registro, la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro arroja la leyenda “Meta Alcanzada” cuando los espacios de postulación en tu municipio han sido cubiertos.

En caso de que en tu municipio los espacios de postulación ya se encuentren llenos, el Gobierno de México abre nuevas posibilidades de capacitación cada dos meses.

¿Qué significa que tu municipio aparezca en rojo en la plataforma Jóvenes Construyendo el Futuro?

Si por el contrario, la plataforma de Jóvenes Construyendo el Futuro muestra al municipio en el que te postularás en rojo, significa que esta entidad federativa no participó en este periodo de registro.

Además del color rojo, la plataforma también puede mostrar tu estado en verde, lo cual significa que hay municipios abiertos, mientras que el dorado significa que ya alcanzaron su meta.

En municipios prioritarios, el Programa @JovConFuturo continúa con postulaciones activas para que las y los aprendices se vinculen con centros de trabajo y obtengan experiencia laboral.



✅Este proceso se hace con el objetivo de incorporar al Programa quienes más lo necesitan. pic.twitter.com/kV8x0OTM8J — STPS México (@STPS_mx) February 5, 2026

Monto oficial 2026: ¿De cuánto es el apoyo económico que recibirán los aprendices?

Para este 2026, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro tuvo un aumento en el monto de los pagos, siendo el equivalente a un salario mínimo mensual, es decir, los aprendices reciben cada mes $9,582.47 pesos cada día 28.