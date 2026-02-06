Ortorgan a México el Premio CAMPUS GAFILAT 2025

Pleno de Representantes del GAFILAT

Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) otorgó a México durate 2025, el Premio CAMPUS GAFILAT 2025 a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en reconocimiento a su compromiso sostenido con los trabajos de cooperación regional en materia de prevención y combate al lavado de dinero y al financiamiento de actividades ilícitas y al financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

Este premio distingue el esfuerzo coordinado del Estado mexicano, con la participación de los sectores público, privado y social, así como de las personas que integran el régimen nacional de prevención, consolidando a México como un referente regional entre los 18 países miembros del organismo en el uso estratégico de herramientas de capacitación continua.

También se reconoce el compromiso permanente del país con el fortalecimiento de sus políticas nacionales y la cooperación regional, a partir de la confianza internacional en la incorporación de herramientas de capacitación y cooperación técnica orientadas a robustecer la efectividad de su sistema nacional de prevención y combate de estos delitos.

El reconocimiento fue otorgado el pasado diciembre de 2025, durante la LII Reunión de Grupos de Trabajo y del Pleno de Representantes del GAFILAT, celebrada en La Antigua, Guatemala, como resultado de métricas objetivas de participación institucional en la plataforma de capacitación CAMPUS GAFILA.