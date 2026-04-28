Jóvenes cuentan con más estudios pero tardan más en independizarse: Inegi

Jóvenes (Gabriela Pérez Montiel)

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publicó este martes los resultados de la Encuesta Demográfica Retrospectiva (EDER) 2025, donde revela datos de un evidente cambio que impacta en el desarrollo económico y social de las nuevas generaciones de jóvenes.

En su estudio, el Inegi recogió datos sobre la edad de migración, la continuación de estudios, el incio de la vida laboral, la salida del hogar, la primera unión en pareja y la edad en la que tuvo al primer hijo, donde se observan marcadas diferencias entre las poblaciones estudiadas.

El órgano autónomo refiere que los sectores sociales estudiadas pertenecen a las distintas generaciones: la primera es integrada por personas nacidas entre 1961 y 1967 (personas de 58 a 64 años en 2025); la siguiente de 1968 a 1977 (48 a 57 años); el tercero de 1978 a 1987 (38 a 47 años); el segundo más jóven de 1988 a 1997 (28 a 37 años); y el último de 1998 y 2007 (18 a 27 años).

Al comparar el porcentaje de migración en los primeros 18 años de vida de la primera y la última generación, se observó que los más jóvenes ahora cuentan con menores oportunidades para salir de su primer hogar a edad temprana (14.4 por ciento), en comparación con sus padres o abuelos que lograron la independencia en la edad señalada en un 21.3 por ciento.

Una ventaja para la generación de jóvenes actuales, es que el porcentaje de quienes lograron continuar con sus estudios disminuyó (54.3 por ciento) en comparación con los nacidos entre entre 1968-1977 que un total de 65.1 por ciento no continuaron en este camino antes de los 20 años.

Sin embargo, las oportunidades laborales disminuyeron generacionalmente, ya que los nacidos entre 1961-1967 obtuvieron su primer trabajo antes de los 18 años en un 59.8 por ciento; de ahí siguió en aumento para las próximas dos generaciones: de 1968-1977 en un 62.6 por ciento y de 1978-1987 en un 64.4 por ciento; a partir de ahí, la generación de 1988-1997 vio una disminución en su entrada laboral, en dicha edad sólo el 55.9 por ciento lo lograron, y el 58.9 por ciento de la generación más jóven accedió al campo laboral a temprana edad.

Respecto a la salida del hogar, se observa un número más alto en las mujeres que dejaron su primer hogar antes de los 18 años en comparación con los hombres, en especial en entorno rurales, una tendencia que permanece en todas las generaciones y aunque disminuye en las más jóvenes.

El establecimiento de una familia ha disminuido en porcentajes de 7.4 por ciento (primera unión) y 5.1 por ciento (primer hijo) comparado la generación más longeva y la más jóven.