Luz verde en Senado a Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029; “no hay recursos”: oposición

Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029

Entre cuestionamientos de a oposición, el Senado aprobó con 85 votos a favor, uno en contra y 30 abstenciones, el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, que la oposición consideró que este nuevo paradigma en la procuración de justicia no asegura resultados y contiene omisiones.

“Al final el problema de este plan, es que no nos asegura resultados, el plan habla de atraer casos de feminicidio pero omite y minimiza ataques a periodistas, a desapariciones forzadas, a delitos ligados a desaparición como trata y reclutamiento”, advirtió la senadora del PRI, Carolina Viggianno.

En cambio para el oficialismo este Plan es la oportunidad de atender prioritariamente los delitos de alto impacto.

“Se propone elevar a prioridad máxima delitos como la delincuencia organizada, el secuestro, la extorsión y la desaparición de personas, en materia de violencia contra las mujeres el mandato es claro, toda muerte violenta de una mujer se investigará sin excepción bajo el protocolo de feminicidio”, aseveró el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral Jurado

Sin dinero

El PAN en el Senado, advirtió que la estrategia no está respaldada con recursos suficientes para su implementación.

“El plan no contiene metas, indicadores y tiempos para evaluar los resultados, el plan no habla de contar con los recursos suficientes para llevar a cabo todos los objetivos estratégicos que busca, esto es sumamente importante porque si la fiscalía no cuenta con los recursos suficientes se convierte sólo en un catálogo de buenas intenciones”, advirtió la senadora del PAN Guadalupe Murguia

El documento plantea un cambio de enfoque para priorizar, segmentar y dirigir recursos hacia los ilícitos que más afectan a la población, apoyado en inteligencia criminal y análisis de datos.

El diagnóstico también exhibe debilidades estructurales del sistema de procuración de justicia: solo 7.14% de las carpetas de investigación llegan a sentencia; 94.6% de las condenas se obtienen por procedimiento abreviado; 84.4% de los casos no cuentan con detenido, y la percepción de corrupción supera el 50%, lo que se traduce en una persistente desconfianza ciudadana.

Asimismo, se identifica que más del 60% de la incidencia federal se concentra en delitos relacionados con armas, patrimonio, hidrocarburos y narcóticos.

Uno de los principales problemas identificados es la saturación de la FGR por la tramitación masiva de casos, lo que limita la atención a delitos de alto impacto como delincuencia organizada, desapariciones y extorsión.

La Crónica de Hoy 2026