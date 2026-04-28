Comienza desbanda de diputados para buscar coordinaciones de Comités de Defensa de la 4T

CDMX — La diputada morenista Evangelina Moreno Guerra anunció que solicitará licencia al cargo para participar en el proceso interno de selección de la Coordinación Estatal de los Comités de Defensa de la Transformación en Baja California, esto a fin de respetar los lineamientos de su partido.La legisladora comentó que la decisión de dejar la curul no es fácil, porque siempre ha estado del lado de la defensa de los derechos de los bajacalifornianos y del lado del activismo en Tijuana.

“Atendiendo el llamado de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que nos ha instruido a quienes aspiramos a coordinar los trabajos de la defensa de la transformación en nuestras entidades, a poner por delante la institucionalidad y el compromiso con el pueblo.

“Esta decisión no ha sido fácil porque en el Congreso de la Unión he encontrado una trinchera para luchar por los derechos de todas y todos los bajacalifornianos, pero también es un acto de coherencia, porque los que aspiramos a seguir trabajando por México estamos obligados a honrar las reglas y principios de nuestro movimiento y el ejemplo con el que nuestra Presidenta ha predicado siempre”, sostuvo en conferencia de prensa.

Moreno Guerra subrayó que su trayectoria política está vinculada con trabajo territorial y a la organización social, desde sus inicios como activista en Tijuana, en donde descubrió que la transformación no llega sola, es un producto colectivo que hay que salir a construir día con día, con nuestras propias manos, desde abajo o como dijera Andrés Manuel López Obrador, como pueblo organizado”.

Compartió que como integrante de la Cámara de Diputados impulsó iniciativas orientadas a la justicia social y al fortalecimiento del marco legal, como la elaboración del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o las reformas para promover la cultura de paz.

Asimismo, resaltó la integración de un grupo de trabajo en materia de cuidados para impulsar el reconocimiento del derecho a cuidar y ser cuidado.

En materia de gestión, recordó que pugnó por recursos para la construcción del Hospital General Regional número 23 del IMSS en Ensenada, que beneficiará a 318 mil derechohabientes.

“Considero necesario separarme del cargo para tener mayor libertad de movimiento, para reunirme con sectores sociales, empresariales, académicos, con las comunidades indígenas y afromexicanas, con los colegios de profesionales y las barras de abogadas y abogados, que son agrupaciones muy entusiastas y, en general, me voy a reunir con todas y todos aquellos que quieran construir juntos el Baja California que soñamos”, destacó la legisladora

Indicó que no abandonará su agenda legislativa y le dará seguimiento a través de su suplente, Karla Patricia Sánchez Rodelo, quien dará continuidad a los trabajos en la Cámara de Diputados. “Desde la trinchera donde me encuentre seguiré apoyando y aconsejando a nuestra compañera”, aseguró.

En tanto, Sánchez Rodelo asumió el compromiso de continuar con la agenda legislativa y dar seguimiento a las reformas impulsadas por Moreno Guerra y que “ha construido durante estos años.

“No lo hago como un relevo improvisado, sino como un resultado de equipo, de una amistad forjada en territorio y de una confianza que me llena de orgullo.

“Seguiremos impulsando la reforma constitucional en materia de cuidados, seguiremos dando seguimiento a la implementación de la reducción de la jornada laboral a 40 horas y no descansaremos hasta haber aprobado la Ley General de Erradicación del Asbesto”, puntualizó.