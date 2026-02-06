Parásitos, factor de epilepsia; México tiende a duplicar los casos también por mal sueño

CDMX — El próximo 9 de febrero, en el Día Mundial de la Epilepsia, México resalta como un país en el que sus casos por este padecimiento tienden a duplicarse por múltiples factores, entre ellos el que su población presente parásitos o su sueño sea de pésima calidad.

La epilepsia afecta a entre el 1 y el 2% de la población mundial, pero en México los casos tienden a duplicarse, debido a factores asociados con las condiciones de nacimiento y de vida, como el trauma obstétrico, lesiones, infecciones e incluso los parásitos, de acuerdo con el neurólogo del Centro Neurológico y de Sueño, Óscar Sánchez Escandón.

“Se estima que entre el 1 y 2% de la población mundial padece epilepsia; en México, esta prevalencia aumenta en alrededor del 2 al 5%. Son diversos los factores que provocan esta condición de vida. Por ejemplo, un trauma obstétrico puede ser una causa de epilepsia temprana, también las parasitosis. Otro es la neurocisticercosis o neuroinfecciones virales, que son muy frecuentes en épocas específicas del año”, indicó el experto.

En el marco del Día Mundial de la Epilepsia, que se conmemora este 9 de febrero, el especialista puntualizó que en países en desarrollo la prevalencia de epilepsia es mayor que en países desarrollados, debido a las condiciones ambientales, la calidad de los servicios médicos, la higiene y las enfermedades infecciosas.

Sánchez Escandón explicó que la epilepsia es una enfermedad neurológica caracterizada por manifestaciones clínicas, que pueden incluir movimientos motores anormales —parciales o generalizados—, alteraciones del estado de conciencia, totales o parciales, así como sensaciones inusuales, como la percepción anormal de colores, sabores o sonidos.

El especialista dejó en claro que el diagnóstico de epilepsia es fundamentalmente clínico, basado en la recurrencia de crisis no provocadas o en el alto riesgo de recurrencia, y puntualizó que el electroencefalograma es un estudio complementario para la clasificación y la estimación de riesgo.

Además, se pronunció por identificar cuándo se trata de epilepsia que suele confundirse con crisis por esta condición, como pueden ser desmayos por caída en los niveles de glucosa, alteraciones de disautonomía o trastornos siquiátricos que no requieren de tratamiento antiepiléptico, aunque sí de una atención específica. Pidió que de aquí nacela importancia de acudir con un especialista que defina el tipo de crisis de que se trata.

El experto de refirió que la epilepsia puede originarse por múltiples factores, entre ellos causas genéticas, alteraciones prenatales o del nacimiento, traumatismos, tumores, eventos cerebrovasculares, infecciones, parásitos y mecanismos autoinmunes. Su aparición no depende de una edad específica, sino de la causa que la provoca, y afecta por igual a mujeres y hombres.

Sánchez Escandón comentó que existen descriptores puntuales de las manifestaciones clínicas de la epilepsia, como son la presencia de auras o manifestaciones sensitivas que marcan el inicio de una crisis, las cuales pueden ser auditivas, visuales o sensoriales. Asimismo, la aparición de movimientos anormales motores, desorientación o alteración del estado de conciencia o un estado de ausencia.

“Hay factores desencadenantes de las crisis epilépticas, entre los que destacan la privación de sueño, la ansiedad, el consumo de activadores como café o alcohol y las alteraciones metabólicas o el ayuno. Hay que vigilar los factores desencadenantes y el tipo de manifestación que tienen”, apuntó.

¿Qué hacer si alguien convulsiona?

El neurólogo Óscar Sánchez Escandón recomendó tres medidas fundamentales ante la presencia de una crisis convulsiva:

1. Asegurar al paciente, colocándolo de lado, recostado, sin tratar de evitar que tenga sus manifestaciones. No hay que meterle algo a la boca para tratar de separar su mandíbula pues esto puede lesionar al propio paciente o a quien lo ayuda.

2. Vigilar a que termine el evento.

3. Pedir asistencia médica inmediata, especialmente si la crisis dura más de 5 minutos, se repite sin recuperación completa, ocurre en una mujer embarazada, hay lesión asociada o se trata de la primera crisis.

Para quien ya fue clasificado con epilepsia, recomendó tomar sus medicamentos a tiempo, evitar los factores desencadenantes ya mencionados, de preferencia tener acompañamiento al asistir a lugares púbicos, evitar manejar o conducir aparatos de alta precisión, y acudir a consultas de seguimiento.

aDe acuerdo con estimaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 70% de los pacientes que debutan con algún tipo de crisis pueden llegar a controlar su epilepsia en un cien por ciento. Sin embargo, hay alrededor de 30% que no responde a un primer fármaco antiepiléptico y requiere de otras opciones, así como un seguimiento especializado.

Expuso que existe la opción de la cirugía, la cual no es curativa en la mayoría de los casos, pero ayuda a que la intensidad y frecuencia se reduzca de manera considerable

